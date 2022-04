Sådan dyrker du peberfrugter

Peberfrugter har brug for lys og varme for at udvikle sig optimalt, men kan du give dem det, er det en smal sag at dyrke peberfrugter i Danmark.

Dyrkning af peberfrugter i Danmark

De farverige peberfrugter finder du oprindeligt under varmere himmelstrøg, men selvom de holder af at vokse i et solrigt klima, kan du sagtens få succes med at dyrke dem i Danmark.

Det er afgørende, at de fra begyndelsen får lys og varme nok, så derfor skal du plante dem på en solrig placering enten i vindueskarmen, drivhuset eller på friland.

Planten er frostfølsom, og bare et par enkelte kuldegrader får bladene til at krølle sammen og visne. Derfor dyrkes den herhjemme ikke som flerårig, selvom det godt kan lade sig at gøre at peberfrugter overvintrer indendørs.

Ved overvintring er det bedst at sætte peberfrugtplanten et solrigt, varmt sted, så vil den muligvis kvittere med en tidlig blomstersætning og udvikling af frugter i foråret.

Ved overvintring indendørs er der risiko for, at planten angribes af lus i det tidlige forår. Det bekæmpes ved at spule de angrebne steder gentagende gange.

Hvilke peberfrugtsorter kan man dyrke?

Det er sjovt at dyrke sine egne peberfrugter, for der er mange forskellige sorter at vælge mellem. Du kan derfor helt selv bestemme, om farven skal være rød, grøn, gul eller orange, og om formen skal være rund, aflang, smal eller buttet.

Vil du have en sød smag af peber, skal du vælge de røde sorter. Den aflange snackpeber har en meget mild smag, som de fleste holder af, og især børn vil foretrække denne type.

De grønne frugter har en skarpere, næsten bitter undertone, som gør dem velegnede i wokretter og sammenkogninger, men knap så lækre at spise rå.

Foto: Christine Granild

Såning af kerner fra peberfrugter

Fra slutningen af marts til midten af maj, sår man kerner fra peberfrugt. Lægger du flere frø i samme spirebakke eller urtepotte, skal du placere dem med en god afstand, så de ikke spirer oveni hinanden.

Sådan sår du peberfrugt

Fyld en spirebakke eller urtepotte med pottemuld. Læg frøene i jorden med en dybde på minimum 1 centimeter i en potte, der mindst 8 centimeter dyb. Dæk frøene med grovkornet sand. Afslut med vanding, så jorden bliver fugtig, men ikke våd.

Efter såning er det afgørende, frøene sættes et sted, hvor temperaturen er minimum 20 grader. Du skal derfor så indendørs og først efter spiring rykke dem videre til drivhuset eller en solrig plet på terrassen eller i haven.

De nyplantede frø kan med fordel stilles på gulve, der opvarmes med gulvvarme, for her er temperaturen stabil og ligger som regel på 23-24 grader. Flyt dem fra gulvet til en lys, varm vindueskarm, når kernerne spirer.

Foto: Shutterstock

Spiring og videre pasning af peberfrugter

De første livstegn viser sig efter 7-10 dage. Kimbladene folder sig ud, og stænglerne strækker sig op af jorden.

Når de får en højde på 2 centimeter, skal de omplantes fra spirebakkens trange rum til egen bolig. Tag forsigtigt de små planter ud, så rodnettet ikke beskadiges, og sæt dem i deres egen potte i en dybde på minimum 8 centimeter. Plant altid i god pottemuld.

Omplantningen skal gentages efter 3-4 uger, så planterne konstant vokser i en potte, der er stor nok.

Vand kun moderat i tiden efter omplantning, for holder du igen med dråberne, udvikler de hurtigere et kraftigt rodnet.

Først når planterne er større og sætter frugter, er der brug for hyppig vanding og tilførsel af flydende gødning, men vær opmærksom på ikke at overvande, for planterne kan få svamp, hvis jorden bliver for fugtig. Gødning gives hver anden uge doseret efter flaskens anvisninger.

Foto: Shutterstock

Udplantning af peberfrugter

Peberfrugter trives bedst i drivhuset, hvor temperaturen er høj, men du kan også plante dem på en solrig placering i køkkenhaven eller i en krukke på terrassen.

Planterne kan først flyttes fra vindueskarmens varme til et liv udendørs, når temperaturen om natten er over 10 grader – det er typisk i juli. I drivhuset kan de allerede trives fra maj.

Dyrker du peberfrugterne på friland, skal de plantes med en afstand på 30-45 centimeter, og samme afstand skal der holdes mellem rækkerne. Ved dyrkning i køkkenhaven, på terrassen eller altanen er det vigtigt, at peberfrugtplanterne står beskyttet og i fuld sol. Jo varmere de har det, jo mere vil de trives.

Planterne skal vandes jævnligt, men det afhænger meget af, hvor varmt vejret er. Jorden bør dog altid være fugtig. Gødning kan gives i forbindelse med vanding, men det er kun aktuelt at tilføre forstærkningerne hver anden uge. Dosér altid efter anvisningerne på flasken.

Bind planterne op

Bind planterne op til en pind, de kan støtte sig til, når de er cirka 20 centimeter høje. Pas på, at du ikke kommer til at beskadige planterne, når du binder dem op, og snør dem ikke for stramt til støttepinden, for stænglen vokser videre længe endnu.

I løbet af sæsonen vil flere grene udvikle sig, og dem kan du også binde op med blød, tyk jutesnor, så planten står stabilt og ikke knækker, når frugtsætningen begynder.

Foto: Shutterstock

Beskæring af peberfrugter

Glæden er stor, når de første blomster viser sig på planten, men som den gode gartner, må du nippe dem af. Hvis du ikke gør det, begynder planten at udvikle frugter for tidligt, og det giver dig en mindre høst i sidste ende.

Ved at beskære de første blomster, opmuntrer du planten til at sætte flere blomster, som senere udvikler sig til frugter.

Sygdomme og skadedyr

Dyrker du peberfrugter i drivhuset, er det en god idé at plante dem i potter, som kan flyttes ud og ind efter behov. Det kan blive aktuelt, for afgrøden angribes ofte af bladlus, og må derfor rykkes ud under åben himmel, så skadedyrene ikke spreder sig til fx tomater eller agurker.

Bekæmp bladlus ved at spule blade og stængler med en hård vandstråle. Behandlingen gentages over flere dage.

Hvornår kan man høste peberfrugter?

Den første høst af peberfrugter kan plukkes fra juli og august afhængig af, hvilken sort du dyrker, og leveringen fortsætter ofte langt ind i oktober.

Farven efter modning er også forskellig fra sort til sort, så en grøn peberfrugt kan sagtens være moden. Du kan se på afgrøden, at den skal høstes, når skindet skinner i sommersolen.

Efter høst opbevares peberfrugterne på køl, hvor de har en holdbarhed på 4-5 dage.

Hvad gør man ved peberfrugtplanter efter høst?

Vil du dyrke peberfrugter i næste sæson, kan du samle kernerne efter høst og tørre dem på en tallerken i 3-4 dage. Herefter lægges de i et kaffefilter eller et stykke avispapir, og gemmes mørkt og tørt til de skal sås i foråret.

Et lille tip er, at kernerne kun bliver bedre af at sidde længe på planten. Vent derfor med at høste frøene et godt stykke tid, men vær opmærksom på, at frugten ikke bliver overmoden eller begynder at rådne, før du får høstet kernerne.

