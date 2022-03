Sådan dyrker du porrer

Porrer er populære i de danske køkkenhaver, og det er ikke svært at forstå, hvorfor den smagfulde grøntsag er eftertragtet. Fra efterårets begyndelse og gennem den lange, kolde vinter står de friske i rækkerne klar til at blive høstet.

Hvilke porresorter kan man vælge?

Selvom afgrøden oprindeligt kommer fra det varme Sydeuropa, vokser den godt i det nordiske klima, for mange sorter tåler frost og lave temperaturer.

Det har den fordel, at du ikke behøver høste hele udbyttet, før det bliver koldt, men løbende kan nyde godt af friske porrer til tærter og supper.

Vælger du de rigtige sorter, kan du få en lang sæson med friske porrer. Det kan derfor være en fordel både at dyrke vinterporrer og sommerporrer i køkkenhaven.

Som navnet antyder, kan du høste sommerporrer sidst på sommeren og i begyndelsen af efteråret, mens vinterporrerne plukkes efterår og vinter.

Den største forskel på de to sorter er, at sommerporrerne ikke tåler frost i nær så høj grad, som vinterporrerne.

Vil du spise egne porrer i de kolde måneder, og har du ikke plads til opbevaring af dem, er det derfor en god idé at dyrke de kulderesistente sorter. De kan nemlig blive stående i køkkenhaven, til det bliver forår.

Foto: Jakob Carlsen

Såning og forspiring af porrer

Vil du give planterne den bedste begyndelse, skal de forspires i vindueskarmen eller drivhuset. Det giver dem et forspring, så de er mindre udsatte, når de plantes ud i haven.

Samtidig får porrerne også længere tid til at udvikle sig, og du kan forvente meget større porrer, hvis du forspirer dem. Sår du direkte på friland senere på sæsonen, bliver afgrøderne mindre.

Uanset, om du dyrker vinter- eller sommerporrer, kan du forspire fra januar til april. Vil du så direkte på friland, kan du normalt først gå i gang i begyndelsen af juni. Faren for nattefrost skal først være drevet over.

Sådan sår du porrer

Fyld spirebakker eller potter med såjord. Læg frøene i jorden med en dybde på 0,5-1 centimeter og dæk dem efterfølgende med et meget tyndt lag jord. Vand forsigtigt, så jorden bliver fugtig, men ikke våd. Dæk eventuelt med plast for at skabe et varmere miljø for frøene at spire i, men husk at fjerne det igen, så snart de første tegn på liv viser sig. Placér spirebakkerne lyst i vindueskarmen eller drivhuset og vand jævnligt, så planterne ikke tørrer ud.

Foto: Kirsten Fich Pedersen

Efterhånden som tiden går, vokser spirerne sig til stærke planter, og snart bliver pladsen i spirebakkerne for trang. Når du kan se de hvide rødder række ud af pottens bund, er det tid til omplantning. Det betyder, at planterne skal sættes i større potter, så de får god plads at udvikle sig på.

Står de meget tæt, skal de udtyndes, så der er to centimeter mellem hver plante. Det gælder også, selvom du har sået planterne på friland.

Gør porrerne klar til udplantning

Før udplantning i køkkenhaven kan du flytte potterne med porrer ud i drivhuset eller udestuen, hvis du har en. Gør det gerne 1-2 uger, før du permanent planter dem ud, så de kan nå at vænne sig til de køligere temperaturer.

I begyndelsen kan du tage porrerne ind om natten, når temperaturen falder, og sætte dem ud igen i dagtimerne, så de langsomt vænner sig til de nye omgivelser.

Det gør planterne robuste, og du undgår dermed, at de udsættes for et kuldechok ved at blive taget direkte fra stuen til haven.

Formålet med flytteriet er, at du hærder planterne til livet under åben himmel. Efter samme princip som ovenstående, skal de derfor også flyttes fra drivhuset til friland hen over et par dage, før du planter dem endeligt ud.

Foto: Bo Svane

Sådan planter du porrer

Du kan først plante porrer i køkkenhaven, når meteorologerne lover, at perioden med nattefrost er forbi. Ofte er det i løbet af maj, at den melding løber over skærmen.

En gammel tommelfingerregel siger, at risikoen for nattefrost er helt væk efter grundlovsdag, så vent evt. til der med at plante dine porrer.

Det bedste tidspunkt for udplantning er efter et par dage med regn, så jorden er fugtig og let at grave i. Porrer plantes i en dybde på 10 centimeter, og placerer du planterne i en rille med den dybde, bliver det nemmere at hyppe dem senere, så de hvide skafter fremkommer.

Vil du høste mindre porrer med en diameter på 2-4 centimeter, skal de udplantes med en afstand på 10 centimeter mellem hver afgrøde, mens store porrer fås ved at holde en planteafstand på 50 centimeter. I dag er det mest almindeligt at dyrke de mindre porrer, men i gamle dage var de tykke porrer det mest hyppige.

Porrer skal have vand lige efter udplantning, så de ikke udtørrer, men behovet for væde er ikke stort i løbet af sæsonen. Jorden må dog holdes fugtig, så planten kan udvikle sig optimalt.

Foto: Klaus Gottfredsen

Pasning af porrer - hvordan?

Ukrudtet skal væk, hvis porrerne skal trives i haven, for de har brug for næring og energi til at vokse.

Vil du undgå at ligge på knæ eller rense rækkerne med hakkejernet, kan du dække jorden med halm eller græsafklip. Det dækker for lyset, så ukrudtet ikke kan spire, og samtidig holder det på fugten, så porrerne ikke så let tørrer ud.

Til efteråret kan du dække vinterporrer med nedfaldsblade, som holder jordtemperaturen oppe. Det beskytter afgrøderne mod frost, og du kan derfor grave dem op af jorden, selvom temperaturen synker en smule.

Porrer har en lang udviklingstid, og derfor har de først brug for et skud næring senere på sæsonen. Tidligt udplantede porrer skal have gødning fra juni, mens sent udplantede porrer først skal have kompost eller NPK-gødning fra slutningen af måneden eller i løbet af juli.

Vil du have porrer med grønne toppe og lange, hvide stilke, hører det med til pasningen at hyppe dem, så jorden skubbes tæt op omkring planterne.

Brug et skuffejern til at presse jorden op om stilkene. Du skal hyppe, når porrerne har en passende størrelse, så først i løbet af juni kan du gå i gang med opgaven, som strækker sig over den næste måned.

