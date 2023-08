Sådan får du flere jordbær

I august er jordtemperaturen højest, og det skal du udnytte til at give dine jordbærplanter den bedste start.

Når du planter jordbærplanter i august, når de at gro godt til og danne blomsteranlæg i efteråret, så du allerede den første sommer efter udplantningen kan få en god høst af røde, saftige bær. Du kan også plante stiklingen fra sidst i juli.

Du kan enten købe nye jordbærplanter eller indsamle udløbere fra dine gamle planter. Udløberne er lange stilke, der slår rod lidt væk fra den gamle plante.

Grav evt. de nye småplanter op, når bærsæsonen er slut, og dyrk dem det sted, du helst vil have dem. På den måde styrer du selv, hvor jordbærrene placeres i stedet for, at jordbærplanterne stille og roligt indtager haven.

Hvornår er det for sent at plante jordbær?

Du bør ikke plante jordbær senere end august måned. I september begynder jordtemperaturen at falde, også selvom der er lune dage med sol.

Også temperaturen om natten falder, og der er samtidig færre lyse timer.

Sådan planter du jordbær

Find havens mest solrige plet. Det øger chancen for at få flotte, røde jordbær, hvis du anlægger bedet i den del af haven, der får mest lys. Forbered jorden. Løsn jorden med en greb og giv den lidt kompost. Planterne har ikke brug for så meget næring, så det er bedst med kompost, der ikke er helt omsat. Hold god afstand mellem jordbærplanterne. Der skal være 25-30 cm. afstand mellem planterne. Hvis de står for tæt, kan en regnvåd sommer få planterne til at rådne. Planternes hjerteskud skal være i jordoverfladen. Hjerteskuddet finder du i midten af planten, og det er herfra, at nye blade opstår, så det må ikke dækkes med jord.

Gode råd til at dyrke jordbær

Plant nye udløbere efter 2-3 år, hvor jordbærplanterne ikke giver så mange jordbær mere.

Anlæg jordbærbedet et nyt sted, når du skal rive de gamle planter op og plante udløbere. Du udpiner jorden, hvis du dyrker jordbær det samme sted år efter år.

