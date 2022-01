Sådan fjerner du let gulvmærker efter serpentiner

Serpentinpletter kan være svære at få af ludbehandlede eller ubehandlede gulve. Læs her, hvordan du får dem væk

Serpentiner er ofte gæst ved festlige lejligheder. Vi pynter bord med dem, lader dem hænge fra loftet eller slinger dem over møblerne.

Kønt ser det ud, men besværligt kan det være rydde op efter. Særligt, hvis serpentinerne er kommet i kontakt med ludbehandlede eller ubehandlede gulve.

Her vil deres farve smitte af, og mange kender frustrationen af at vågne op til et gulv, der efter nattens forløb nu ligner en malers palette.

Der er dog god mulighed for at få gulvet rent og pænt igen. Følg trinene i guiden herunder.

Foto: Torben Klint, Videncentret Bolius

1. Kulørte pletter

Serpentinpletter kan være svære at få af ludbehandlede eller ubehandlede gulve.

2. Rens med klorin

Start med at vaske pletten med lidt klorin. Men brug ikke for meget, og lad det ikke sidde for længe, for så risikerer du at afblege træet.

Foto: Torben Klint

3. Lav grød af sæbespåner

Lav en tyk blanding af sæbespåner og lunkent vand. Den skal have samme konsistens som havregrød.

4. Dæk pletten til

Læg en klat af blandingen på pletten og lad den sidde i 3-5 timer. Så vil massen bløde træet op og suge farven ud.

5. Dit gulv er pletfrit igen!

Det skulle gerne få has på pletten, og du kan slutte af med at vaske gulvet, som du plejer. Men hvis serpentinfarven er meget genstridig, kan du slibe pletten forsigtigt væk med sandpapir.

