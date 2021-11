Sådan forebygger du ukrudt i efteråret

Uanset, hvad du gør, slipper du aldrig helt for at skulle luge i din køkkenhave og dine blomsterbede henover forår og sommer, hvis du vil ukrudtet til livs.

Og du slipper nok aldrig helt for ukrudtet uanset hvad du gør.

Men der er alligevel flere ting, du kan gøre for at forebygge ukrudt, så arbejdet bliver minimalt.

Gennemgå køkkenhaven i efteråret

Du kan forhindre meget ukrudt i køkkenhaven, hvis du gør følgende om efteråret og igen i det tidlige forår marts-april. Brug greb, skuffejern eller hakke.

Hak eller skuf alle små spirer, inden de vokser sig store og danner stort rodnet. På solskinsdage tørrer de små frø-kimplanter hurtigt ind, når de enten skuffes eller hakkes omkuld.

Træk store ukrudtsplanter op og fjern dem helt.

Grav køkkenhaven igennem med en havegreb - en spade eller skovl kan skære for mange rødder over, hvilket blot spreder ukrudtsplanterne. Løsn' og vend kun de øverste 10-15 cm jordoverflade ved meget ukrudt, ved små kimplanter kun de øverste få cm.

Fjern alle rødder, du finder fra skvalderkål, kvikgræs, agersnerle osv.

På den måde er der færre frø og rødder, der begynder at spire frem om foråret.

Fræs ikke, hvis du har problemer med især skvalderkål, kvikgræs og agersnerle, for så spreder du blot deres rødder.

Læg ukrudtsdug under belægninger og fliser

Ved fliser, perlesten og andre belægninger er der også flere måder, som du effektivt kan forebygge ukrudt med.

En ukrudtsdug er dog ikke ensbetydende med ukrudtsfri, da ukrudtsfrø ofte kommer enten flyvende eller bringes til via dyr.

Minimer mængden af ukrudt ved at lægge en ukrudtsdug under fliser, perlesten og andre belægninger:

Læg ukrudtsdug under fliserne.

Vælg store fliser med smalle fuger, så har ukrudtet mindre plads at vokse på.

Fyld fuger mellem fliser med fugesand.

Fej dine fliser med en stiv kost en gang om ugen. Så forhindrer du, at ukrudtet vokser fast og undgår, at der samler sig jord, ukrudtet kan vokse i.

Riv perlestene igennem en gang om ugen, så forstyrrer du evt. ukrudtsfrø og forhindrer dem i at vokse.

Læg evt. ukrudtsdug under perlesten og andre belægninger. Afslut ukrudtsdugen pænt ved kanter, dæk dugen helt til med sten.

Overvej størrelsen af sten/belægningen. Jo mindre sten, jo nemmere kan ukrudtet vokse frem. Men jo større sten, jo sværere er det at bekæmpe ukrudtet, når det først er der.

Riv belægningen igennem en gang om ugen, så du forstyrrer evt. ukrudtsfrø og forhindrer dem i at vokse. Riv ikke dybere end 2 cm, da du ellers kan få flere frø op til overfladen. Vær forsigtig, hvis du har ukrudtsdug, så dugen ikke går i stykker.

Læs også: Sådan bekæmper du ukrudt mellem fliser og i belægninger

Undgå ukrudt i blomsterbedet

Når du skal anlægge et blomsterbed, bør du gøre flere ting for at undgå, at dine stauder kommer til at kæmpe om pladsen med en masse ukrudt.

Dræn jorden først. Gør følgende, hvis der er meget ukrudt, hvor bedet skal etableres: Læg sort plastik eller andet lystæt materiale, fx et gammelt gulvtæppe ud over jorden og lad det ligge en sæson eller to. Så har du kvalt alle ukrudtskim. Bruger du plastik, kan du med fordel genbruge det hvert år.

Plant meget tæt i bedet. Sørg for, at der ikke er bare pletter med jord mellem stauderne. Når blomster og buske står tæt, kan lys ikke trænge ned og få ukrudtet til at vokse. Beregn ca. 5-9 planter pr. kvadratmeter ved mindre stauder og 1-5 ved store stauder alt efter størrelse.

Plant bunddækkeplanter mellem stauder og buske, det kan holde ukrudtsplanter væk.

Dæk bar jord med barkflis eller træflis. Flere flerårige ukrudtsplanter, fx mælkebøtter, skvalderkål og kvikgræs, bliver dog ikke begrænset af flis.

