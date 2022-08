Sådan gør du din køkkenvask ren

Porcelæn, rustfrit stål eller marmor?

Det er ikke lige meget, hvilke rengøringsmidler du bruger, når du gør køkkenvasken ren, for det afhænger af, hvilken type køkkenvask du har. Videncentret Bolius’ rengøringsekspert, Michael René, giver dig metoder til. hvordan du rengør din køkkenvask.

Michael René er ekspert i rengøring. Pressefoto

4 tip til almindelig, daglig rengøring af alle slags køkkenvaske

Der er dog nogle enkle rengøringsmetoder, du kan anvende, uanset hvilken køkkenvask du har.

Fjern altid snavs og snask fra køkkenvasken med en opvredet klud.

Når du rengør vasken, brug da sæber, universalrengøring og opvaskemidler uden tilsat syre. Det dur nemlig til alle vaske.

Annonce: Brug masser af knofedt. Det er bedre at få sved på panden end at bruge store mængder af produkter med syre. Nogle gange kræver rengøring, at du bliver ved med at skrubbe, til du ser resultater.

Tør altid vasken af med et rent og tørt viskestykke efter brug, så du undgår ophobning kalk.

Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard

Brug mindre syre og mere knofedt

Der bør altid tages forbehold for, hvilke materialer der anvendes syre til. Det er nemlig ikke alle materialer af køkkenvaske, der kan tåle syre.

Derfor anbefaler vi at bruge sæber, opvaskemidler og universalrengøringsmidler uden syre til den almindelige rengøring. På den måde sikrer du, at du ikke ødelægger materialer som natursten.

Undgå rengøringsmidler tilsat syre på natursten og vælg syre varsomt, når der arbejdes med materialer som kobber og messing.

De fleste kalkfjernere har et højt indhold af syre, fx eddikesyre, citronsyre, husholdningseddike samt øvrige kalkfjernere som 'Minus Kalk' og 'Kalk Væk', som indeholder den stærke og koncentrerede fosforsyre.

Annonce:

Et godt tip er altid at gå efter en mild syre som en fortyndet, mild husholdningseddike eller en mild, fortyndet citronsyre på overflader, der kan tåle det.

Læs varedeklarationen på rengøringsmidlet, hvis du er i tvivl, og hold øje med ord, som slutter med syre eller acid.

Arkivfoto: Christian Klindt Sølbeck

Rengøring af vask i rustfrit stål

Rustfrit stål er et meget slidstærkt materiale, og en vask i rustfrit stål kan derfor holde i utrolig mange år.

Rustfrit stål kan sagtens tåle svage og fortyndede, syreholdige produkter. Brug afkalkningsmidler til afkalkning og ikke nødvendigvis hver dag. Spar gerne lidt på afkalkningsmidlet eller sæben, hvor du kan.

Tør altid vasken af for vand med et tørt viskestykke efter brug, så du forebygger kalkophobning.

Arkivfoto: Getty Images

Hvis din stålvask er blevet meget medtaget af kalk og snavs, kan du lave en opblanding af klar husholdningseddike og vand - afmål 0,9 ml koldt vand og tilsæt 0,1 dl husholdningseddike.

Gør sådan:

Annonce: Lav fx en 2:8 opblanding, altså 2 dl klar husholdningseddike til 8 dl vand.

Afmål de 8 dl vand først og tilsæt de 2 dele eddike til sidst.

Sæt bundproppen i vasken og hæld opløsningen ned i vasken.

Skrub og fordel opløsningen rundt i stålvasken med en opvaskebørste eller en blød rengøringssvamp.

Hold svampen eller børsten i gang i 2-10 minutter og arbejde - betinget af, hvor meget kalk der er. Opløsningen må ikke tørre helt ud, for så kan eventuelt ikke opløste kalkaflejringer sætte sig fast rundt i vasken igen.

Skyl vasken godt efter med koldt rent vand, så al syren fjernes.

Tør vasken godt op med et tørt og rent viskestykke, så den funkler.

Gentag processen, hvis al kalk ikke bliver fjernet.

Annonce:

Rengøring af vask i porcelæn

Porcelæn er et keramisk produkt af naturmaterialer, men til forskel fra naturstenen, er porcelæn utrolig hårdfør, og kan tåle alle former for syre. Men det anbefales også her, at du til daglig rengøring undgår og/eller mindsker anvendelse af syre.

Rengør din vask af porcelæn på samme måde som en vask af rustfrit stål.

Arkivfoto: Getty Images

En porcelænsvask kan poleres op, men det behøves sjældent, da den er hårdfør. Hvis du vil polere den, er der forskellige muligheder - du kan fx bruge bivoks, Egern pudsemiddel og andre typer poleringsmidler.

Der findes mange produkter til formålet, så læs på produktet, hvilke materialer det kan anvendes til.

Rengøring af vaske i natursten

Natursten har et naturligt indhold af kalk. Derfor bør du ikke bruge syre, da det er kalkopløsende, og du risikerer at afkalke naturstenens naturlige indhold af kalk. Det kan gøre køkkenvasken ru og ujævn i overfladen.

Annonce:

De mest udbredte køkkenvaske af natursten er marmor, terrazzo og granit. Fælles for dem er, at de har naturligt indhold af kalk. Vær opmærksom på, at der ofte også indgår natursten i compositvaske.

Derfor kan du som udgangspunkt bruge den samme fremgangsmetode til rengøring af alle disse vaske.

Arkivfoto: Getty Images

Rengøring af køkkenvaske i marmor, terrazzo, kvarts og granit

For at holde en vask i natursten flot, er det meget vigtigt, at du tørrer vasken af med et tørt viskestykke efter brug. På den måde undgår du ophobning af kalk.

Almindelig hverdagsrengøring kan ofte klares med sæber uden syre. Det kan være ganske almindelige sæber, universalrengøring og brun sæbe. Men tjek altid, om de er tilsat syre.

Hvis din vask i natursten er lettere tilkalket, kan du lave dit eget milde afkalkningsmiddel:

Tag rengøringshandsker på.

Lav en opløsning af husholdningseddike og vand i 1:10, altså 1 dl eddike til 9 dl vand. Afmål de 9 dl vand først og tilsæt 1 dl syre til sidst.

Gnub blandingen på overfladen af stenen med kalk med en klud.

PR-foto

Annonce:

Gør du rent med syre, så husk altid at fjerne al overskydende syre, så syren ikke arbejder videre. Efter afkalkning skal overfladen af stenen i vasken skylles efter med vand. Tør efter med et tørt og rent viskestykke.

Brug en glasskraber til medtagne køkkenvaske af natursten

Hvis din køkkenvask af natursten er meget medtaget, kan du gøre således:

Skrab nænsomt overfladen med en glasskraber (en skraber, som er egnet til glas og marmor).

Skrab det værste lag kalk væk.

Prøv igen med almindelig rengøring, og hvis det ikke virker, så brug det milde afkalkningsmiddel (se ovenfor). Skyl godt efter med koldt vand og tør vasken helt tør.

Nogle typer natursten kan slibes

Hvis de ovenstående rengøringsmetoder ikke hjælper tilstrækkeligt, kan du undersøge, om din vask kan slibes. Fx kan nogle marmor- og terrazzovaske slibes.

Det er dog ikke noget, du selv skal springe ud i, men der findes firmaer, som er specialister i at udføre sådan en opgave.

Arkivfoto: Getty Images

Husk, at nogle vaske har en belægning, som ikke tåler slibning.

Annonce:

Hvis du er i tvivl om behandlingen af din marmorvask, så spørg den forhandler, du har købt vasken hos.

Det en god idé at afslutte med et plejemiddel. Der findes stenplejemidler, som er velegnet til alle stentyper, som fås i de fleste byggemarkeder.

Rengøring af vask i kobber og messing

Gå til din kobber- eller messingvask på samme måde som med natursten, så er du sikker på, at du ikke skader din vask.

Tør vasken af efter brug, så du undgår kalk.

Arkivfoto: Getty Images

Brug en 1:10 opløsning af klar husholdningseddike og vand, hvis kalken ikke går væk ved almindelig rengøring med rengøringsmidler uden syre. Afmål de 9 dl vand først og tilsæt 1 dl husholdningseddike til sidst.

Brug rengøringshandsker for at beskytte dine hænder og fingre.

Annonce:

Messing patinerer og får naturligt flere nuancer med tiden. I tilfælde af at vasken falmer, brug da et mildt pudsemiddel til messing for at få den til at skinne igen. Læs bag på produktet, eller spørg det sted, du har købt vasken, hvis du er i tvivl.

Kilde: Videncentret Bolius



