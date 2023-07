Sådan holder du soveværelset køligt i varmen

Hæng tætvævet stof, tæpper eller håndklæder op udenfor over vinduerne. Sæt skodder for vinduerne og åbn ikke vinduerne i dagtimerne.

Stil en stor parasol, markise eller et solsegl op, hvis du har mulighed for det. Vær opmærksom på, at hele ruden skal være i skygge, ellers er der risiko for, at der kan ske et såkaldt termisk brud, så glasset revner.