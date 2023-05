Sådan kommer du af med haveaffaldet

Affald fra græsplænen, buske og andet i haven kan du enten køre på genbrugspladsen, stille ud til kommunal afhentning eller smide i din kompostbeholder eller kompostbunke. Uanset løsning er der regler, du skal overholde.

Hvilket haveaffald må komme i kompostbunken?

Smid generelt alt sundt, grønt haveaffald på din kompostbunke. Både græs, blade, kviste og lignende. Du kan også smide grønsagsaffald fra køkkenet, fx kartoffelskræller, på kompostbunken eller i kompostbeholderen.

Annonce: Smid ikke ukrudtsplanter eller syge planter på din kompostbunke. Nedbrydningen af haveaffaldet til kompostjord er ikke altid fuldkommen, og derfor kan der være rester af svampesygdomme, ukrudtsrødder eller uønskede frø, som overlever og lever videre i din havejord, dér hvor du spreder din kompost. Vær især opmærksom på dette ift. skvalderkål, kartoffelskimmel og andet ukrudt, du har luget. Kør hellere denne slags haveaffald direkte på genbrugspladsen.

Arkivfoto: Thea Grav Rosenberg

Sørg for, at kompostbunken er placeret rigtigt. Den ideelle placering er i sol om vinteren og i skygge om sommeren, så fugten i kompostbunken bevares. Det er nemlig fugten, der er med til at holde gang i komposteringsprocessen. Overvej også kompostbunkens placering, da den formentlig ikke er så køn at kigge på, når du har gæster på terrassen. Overvej også vindretningen, da en kompostbunke kan lugte.

Sørg for fugt i kompostbunken hele sommeren igennem. Ellers får du ingen kompost ud af det. Smider du en større mængde grønt på bunken, skal du tilføje 5-10 liter vand samtidig. Denne mængde vand kan du med fordel tilføje en gang om ugen i sommerhalvåret.

Annonce: Sørg for ilt til din kompostbunke. Lad siderne og bunden bestå af brædder eller trådnet. Bruger du en plastikbeholder, bør du rode rundt i den med en greb et par gange om året. Damper din kompostbunke om vinteren, er det blot tegn på varmeudvikling - et godt tegn, da der i så fald er gang i komposteringen.

Hvis du vil sikre dig, at komposteringen sker hurtigt og på en god måde, skal du købe kompostorme. Der findes flere slags, og det er ligegyldigt hvilken art, du vælger - de hjælper alle til med at nedbryde havematerialet til god kompost.

På nettet kan du se, hvor du kan købe eller få en portion kompostorme, og på mange genbrugsstationer kan du om foråret få en portion orme med hjem, blot du selv medbringer spand. Kontakt din lokale genbrugsstation og spørg, eller søg information på din kommunes hjemmeside.

Det er ikke unormalt, at mange orm dør om vinteren. Start derfor komposteringen på ny om foråret. Og husk, at ormene lever af fugt og plantedele - så hold din kompostbunke i gang.

Annonce:

Lav et kvashegn af haveaffald

Har du mange grene og afklip fra beskæringer, kan det være en løsning at etablere et kvashegn.

Et kvashegn kan spare dig for mange ture til genbrugsstationen med haveaffald, og er samtidig et godt skjulested for smådyr og insekter, så du opnår en højere biodiversitet i haven.

Sæt to rækker af stolper med maksimum halvanden meter i afstand, de skal helst have en tykkelse på omkring 35 mm og være af en god kvalitet, så de holder flere år. Findel grene og afklip og læg det ned mellem stolperne for den pæneste og stærkeste effekt. Efterhånden som kvaset nedbrydes, synker det sammen, og der bliver plads til nye grene og afklip. Kvashegnet synker ca. 30 cm årligt.

Et kvashegn skal følge gældende regler for hække, og må derfor maksimum være 180-200 centimeter i parcelhuskvarterer.

Må du brænde haveaffaldet af?

I mange kommuner er det ikke tilladt at brænde haveaffald af i din have. Heller ikke selvom du bor på landet.

Annonce:

Orientér dig på din kommunes hjemmeside, før du sætter ild til dit haveaffald.

Arkivfoto: Getty Images

Få afhentet dit haveaffald

I mange kommuner afhentes haveaffald hver 14. dag, hvis det er stillet korrekt ud til vejen og pakket korrekt. Igen skal du orientere dig på din kommunes hjemmeside for de konkrete regler og afhentningstidspunkter. En del kommuner følger disse retningslinjer:

1. Typer af haveaffald

Kommuner vil typisk hente: Blade, blomster, grene, græs, kvas, kviste og ukrudt uden jord.

Til gengæld vil disse former for haveaffald typisk ikke blive afhentet: Jord, sten, træstammer, rødder og i nogle kommuner haveaffald i plastiksække.

Arkivfoto: Morten Lau-Nielsen

2. Mængde

Typisk kan du få afhentet et bestemt antal enheder, fx 6 bundter eller sække, per husstand.

Annonce:

I nogle kommuner er det vigtigt, at sækkene er af genbrugspapir. I andre kommuner vil de kun hente haveaffald i klare plastiksække. Undersøg hos din kommune, hvordan affaldet skal pakkes.

Bruger du en skraldecontainer, er det en god ide med løse dele, fx små grene, i bunden, så den er let at tømme.

Tænk også over, at grenbundter ikke er for lange. I nogle kommuner er grænsen 1 meter. Undersøg dette på din kommunes hjemmeside.

3. Afhentningssted

Stil haveaffaldet korrekt og rettidigt ud ved vejen. Haveaffaldet skal stå uden for skel mod fortovets bagkant. Og du skal først stille det ud aftenen før afhentning eller samme morgen.

Kilde: Videncentret Bolius

