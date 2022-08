Drømmer du om at lære et nyt sprog, men mangler tiden til at gå til faste lektioner? Så er der håb. Med få, men lidt hyppigere minutter kan du komme rigtig langt

Ekstra Bladet

Nuevo idioma, новый язык, nieuwe taal. De fleste kan blive enige om, at det er ret fedt at kunne sprog.

Det gør det nemmere at begå sig på ferien, og så er det ikke et helt dårligt kort at spille i venners lag. Ovenikøbet er det sund hjernegymnastik.

Imidlertid kan det være skræmmende at give sig i kast med et nyt sprog fra bunden og ikke mindst tidskrævende, og det kan nok kan afholde mange fra at starte.