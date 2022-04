Sådan maler du dine køkkenlåger

Du kan give dine køkkenlåger nyt liv ved at male dem. Se guiden til at male dine køkkenlågerne

Drømmer du om et nyt køkken, eller er dine køkkenlåger slidte og umoderne? Så kan du nå langt ved at male køkkenlågerne.

Langt de fleste skabslåger er lavet af enten laminat, finér eller massivt træ. Du kan male begge slags, men har lågerne fået lak eller højglans, kræver det lidt mere slibearbejde.

Er lågerne i en landlig stil med profiler eller pyntelister, kan det kræve lidt omhu. Jo flere kanter, desto mere besværligt er det både at slibe og male.

7 trin til at male køkkenlågerne

1. Afmontér lågerne fra skabene og grebene fra lågerne

Du kan godt male lågerne, mens de sidder på skabene, men hvis du piller lågerne af, slipper du for støvet fra slibningen i køkkenet, og du kan lettere lægge lågerne i en god arbejdshøjde.

2. Slib lågerne

Vælg fx en korn 120, der river op i overfladen uden at lave grove slibespor. Vær særligt opmærksom på at slibe kanterne, da der som regel kommer mindst maling her, og det er derfor ekstra vigtigt, at malingen kan binde. Slib med årene, så du ikke ridser overfladen.

Du kan anvende sandpapir foldet sammen, eller du kan vikle det rundt om en slibeklods.

Du kan godt bruge en rystepudser, men da du ikke skal slibe lågerne helt i bund, er det ikke nødvendigt. Har lågerne fået lak, herunder højglans, kræver det dog lidt mere slibearbejde, og du kan med fordel bruge en rystepudser eller excentersliber.

3. Afvask lågerne med grundrens

Følg anvisningen på produktet, og vær blandt andet opmærksom på blandingsforhold, og om du fx bør bruge handsker. Lad herefter lågerne tørre.

4. Pletspartl evt. huller

Hvis der er huller, du ikke længere skal bruge, eller der er revner eller hakker i overfladen, kan du sørge for at fylde dem med spartelmasse beregnet til træ, inden du maler. Husk at slibe efter, når det er tørret.

Vil du helt undgå strukturen i en trælåge, kan du fuldspartle lågerne. Så opnår du en helt plan flade.

Husk at anvende finkornet sandpapir med korn 240 til at slibe spartelmassen.

5. Mal lågerne med en grunder

Når du grunder lågerne, sikrer du en god vedhæftning af malingen, så den ikke skaller af, når du rører ved lågerne.

Du kan overveje en spærrende grunder. Da der har været lavet mad i køkkenet, kan du med en spærrende maling sikre, at der ikke trænger farve eller skjolder igennem det nye lag.

Dette gælder hovedsageligt for låger af finér og træ, da de kan være vanskelige at rense helt i bund. Er der tale om låger af laminat med plane overflader, er der ikke behov for en spærrende maling.

Mal først med en pensel ved fx hængsler, tynde kanter og steder, hvor du ikke kan komme til med rullen. Brug herefter en rulle til lågens sider og bredere kanter. Du kan godt male hele lågen med en pensel, men du vil bagefter kunne se penselstrøgene.

Giv gerne lågerne to gange grunder, især hvis der er tale om låger af træ eller finér. Lad det tørre indimellem.

6. Mal lågerne i den ønskede farve

Det er forskelligt, hvor mange lag der skal til, for at malingen dækker. Lad lågerne tørre.

Slib evt. let mellem hvert lag maling med korn 240.

7. Skru grebene på lågerne og montér lågerne på skabene

Sæt de gamle – eller nye – greb på lågerne, og sæt lågerne fast på skabene igen.

