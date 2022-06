Sådan renser du nemmest tagrenden

Et godt tip, når du skal tømme husets tagrender, er at bruge en gammel sodavandsflaske eller lignende. Sådan en kan nemlig hurtigt laves om til et redskab, som gør det nemt at skovle blade, grene og snavs op fra tagrenden.

Tag en 1½ liters sodavandsflaske og skær et skråt snit igennem flasken. Start i den ene side omkring midten og skær ca. 30 grader skråt nedad. Nu fungerer den som øse, der passer perfekt ned i tagrenden, og det er nemt at tage blade og andet snavs op.

Tøm tagrenden med hænderne eller en tagrendeskovl

Tag et par havehandsker på og saml alle blade og fyrrenåle op fra tagrenden. Du kan også købe en tagrendeskovl i diverse trælaster.

Bagefter fejes tagrenden med en lille håndkost. Når tagrenden er helt renset, bør den spules med vand. Så bliver tagrenden helt ren, og du kan tjekke, om den har det rigtige fald ned mod nedløbet.

Beskyt tagrenden: Sæt stigen mod et bræt

Hvis du sætter en stige mod tagrenden, når du skal rense den, er det en god idé at sætte stigen mod et bræt, så du ikke bøjer tagrenden.

Slå 2 brædder på ca. 80 cm i længden sammen vinkelret på hinanden, så de danner et 'L' Det ene bræt skal ligge ned i tagrenden, det andet på ydersiden og skåne denne.

Hvornår bør du tømme tagrenden?

Det er en god ide at tømme og rense tagrenderne efter løvfaldet om efteråret. På den måde sikrer du, at de er klar til at modtage de store mængder regn og sne, der falder i efterårs- og vinterperioden.

Men derudover bør du tømme husets tagrender, når de trænger til det. Hvor ofte det er tilfældet, kan variere meget fra hus til hus.

Hvis du har meget mos på taget, skal dine tagrender tømmes og renses oftere, fordi mosset falder ned i tagrenderne og stopper dem til. Det samme gælder, hvis der står træer tæt på dit hus.

Det betyder nemlig, at smågrene og blade finder vej ned i tagrenderne. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at rense tagrender cirka en gang om måneden.

Hvis du ikke døjer med mos på taget, og der ikke står træer i nærheden, bør du tømme din tagrender minimum hvert halve år.

Sørg derfor for at jævnligt at tjekke, om renderne trænger til at blive tømt.

Kilder: Videncentret Bolius



