Sådan skal du rengøre glas, dåser og kartoner før skrald

Det korte svar er, at det afhænger af, hvor i landet du bor. I hvert fald indtil videre.

Overordnet set er affaldshåndtering i Danmark reguleret af den såkaldte Affaldsbekendtgørelse, som alle kommuner skal overholde.

Men inden for den ramme har kommunerne og affaldsselskaberne indtil videre haft mulighed for at lave deres egen sorteringsvejledning til borgerne.

Det betyder blandt andet, at det i nogle kommuner som Aarhus og Billund er nok at tømme og skrabe emballagen.

Det vil sige, at der fx godt må sidde lidt tomatsovs eller Nutella tilbage i glasemballagen eller en smule kødsaft fra plastbakken med hakket oksekød, når du sorterer emballagen til genanvendelse.

I andre kommuner, som fx Assens og Vesthimmerland, skal borgerne aflevere emballage som glas og konservesdåser, der er synligt rengjort og skyllet med vand.

Derfor skal du altid tjekke din egen kommunes hjemmeside, hvor du som regel nemt kan finde en sorteringsguide for lige præcis dit område.

Affald skal sorteres i 10 fraktioner

1. juli 2021 trådte en ny affaldsordning dog i kraft, så alle danskere fremadrettet skal sortere deres affald næsten ens - uanset hvor i landet, de bor.

Kun 9 kommuner er klar fra 1. juli, mens resten har fået dispensation til at indføre den nye ordning løbende - senest ved udgangen af 2022, skal alle kommuner være med.

Det betyder blandt andet, at vi fremadrettet alle skal dele vores affald op i 10 forskellige typer. Kommunerne kan også beslutte at indsamle nogle af de 10 fraktioner i samme rum - så skal det bare adskilles senere på et sorteringsanlæg.

Kartoner af yoghurt skal rystes med vand, før de sorteres

En af de nye typer af affald, der fremover skal sorteres til genanvendelse, er mad- og drikkevarekartoner. Det er fx kartoner fra juice, mælk og yoghurt.

Mange kommuner siger, at de tømte yoghurtkartoner skal rystes med en smule vand, så man får alle rester tømt ud, inden emballagen smides ud. Ellers gælder reglerne fortsat, at emballagen skal skrabes og tømmes.

