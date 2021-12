Sådan slipper du af med insekter og skadedyr i stueplanter

De mest hyppige skadedyr i danske stueplanter er spindemider eller lus - fx bladlus, skjoldlus, mellus og uldlus.

Begge typer angriber enten plantens blade, som de suger plantesaften ud af, eller blomsterne på planten.

Der skal et meget hårdt angreb til, for at planten ligefrem dør af det, men du kan risikere at få grimme planter med brune pletter, små prikker eller klistret stads på bladene.

Andre hyppige skadedyr er trips (tordenfluer) eller sørgemyg, der går i jorden. Her er det typisk i larvestadiet, at skadedyrene ødelægger planternes rødder eller rodhals.

Hvordan forebygger du skadedyr i stueplanter?

Der er grundlæggende to måder, hvor du kan forsøge at undgå skadedyr i dine stueplanter på.

Først og fremmest handler det om at undgå at få dem inden for dørene, når du køber nye stueplanter. Så tjek dine planter grundigt, inden du køber dem. Det handler fx om at købe dem fra et sted, hvor de behandler planterne og jorden ordentligt. Tjek, om

der generelt ser pænt ud på stedet.

der flyver noget rundt i luften.

jorden ser pæn ud.

der er tegn på angreb i planterne ved siden af.

Det er ikke altid, du kan se skadedyrene på forhånd, så det er en god idé at isolere dine nye planter 2-3 uger efter købet, så eventuelle skadedyr ikke spreder sig til dine andre planter.

Placér dem i et rum, hvor der ikke er andre stueplanter, og se, om der udvikler sig angreb i løbet af de første uger.

Husk også at vaske hænder, hver gang du har rørt ved de nye planter, og sørg for ikke at bruge samme vandkande som til dine øvrige planter.

Derudover handler det om at forebygge skadedyr ved at have sunde planter - de bliver simpelthen mindre angrebet, fordi de har et naturligt forsvar. Så sørg for at vande planterne rettidigt, undgå overvanding og giv dem det lys og den gødning, de skal have.

Tjek jorden regelmæssigt og sørg for, at planterne ikke får træk.

Foto: Bolius

Hvordan bekæmper du insekter i indendørs planter?

Hvis du opdager, at dine stueplanter er angrebet af skadedyr, er det tid til at gå i gang med bekæmpelse.

Første skridt er at isolere den angrebne plante og sikre dig, at de andre planter ikke er ramt.

Dernæst skal du finde ud af, hvilken type skadedyr det er. Forskellige insekter og skadedyr sætter forskellige tegn på planterne. Det er typisk:

Bladlus: Klistrede ekskrementer i vindueskarmen.

Skjoldlus og uldlus: Små prikker på bladene - ved større angreb af uldlus ligefrem uldtotter på planten.

Spindemider: En slags tyndt edderkoppespind på planten

Trips og sørgemyg: De flyver op fra jorden, når du rører ved planten. Trips efterlader også små hvidlige - ofte sølvskinnende - pletter, hvor de har taget for sig af plantesaft.

Bladlus i fælles festmåltid. Foto: Lynne Dymond

Små angreb af skadedyr i stueplanter

Hvis det er et lille angreb af fx bladlus eller spindemider, kan du måske nøjes med at klippe de værste blade af eller skrabe dyrene af bladene. Du kan også spule planten med vand.

Sørgemyg trives rigtig godt i overvandede planter, der får lov at stå og soppe med vand i underskålen. Prøv derfor at lade planterne tørre ud i en kort periode.

Tordenfluer kan forsvinde af sig selv. Men sker det ikke, kan du bruge såkaldte fangstplader, der kan sættes på pinde, som du stikker ned i jorden i potteplanterne. De klistrede fangstplader får trips til at sidde fast.

Foto: Shutterstock

Brug insektsæber, insektmidler og nyttedyr ved større angreb af skadedyr

Ved større angreb af skadedyr på dine planter findes der en række biologiske bekæmpelsesmidler på markedet, fx nyttedyr som rovmider, der spiser eller skader skadedyrene.

Der findes også økologiske insektsæber eller insektmidler godkendt til indendørs brug og potteplanter, der sprøjtes på bladene, og som hæmmer lusenes vejrtrækning eller gør, at de ikke kan sidde fast på bladene.

Pas på med at blande dit eget middel, da det kan gøre større skade end gavn. I stedet kan du rådføre dig i plantecentrene, når du har fundet ud af, hvilket skadedyr der er flyttet ind i dine planter.

