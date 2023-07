Sådan slipper du af med væggelus efter ferien

Siden 2. Verdenskrig, hvor man fik effektive, syntetiske insektgifte, har væggelus nærmest været udryddet i Danmark.

Men nu er de tilbage i de danske hjem og er et stigende problem, fordi rejsende uden at vide det tager dem med hjem fra hoteller i udlandet. Desuden er væggelus blevet resistente over for nogle af de mest almindelige bekæmpelsesmidler.

Hvad er væggelus?

Væggelus er en tæge, der lever af blod. Den foretrækker at suge blod hos mennesker, men kan også suge på dyr som fx kaniner, rotter, mus og fugle.

Væggelus er rødbrune og vingeløse og bliver op til ca. 1 cm lange. Kroppen er meget flad, medmindre den har drukket blod for nylig. En væggelus kan på 10 minutter drikke 7 gange sin egen vægt.

Arkivfoto: Finn Frandsen

Læs også: Sådan undgår du væggelus i boligen

Hvordan undgår du væggelus i dit hjem efter ferien?

Vil du gerne være fri for væggelus, er der nogle helt generelle forholdsregler, du kan følge, når du kommer hjem fra en rejse i udlandet.

Skadedyrlaboratoriet ved Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Aarhus Universitet, anbefaler:

Gennemgå din bagage ved hjemkomst efter overnatning på steder, hvor der har været væggelus, eller hvor der er mistanke om dem.

Vask tøj og andre genstande, som kan tåle det, i vaskemaskine eller frys dem ned til -18°C i et par døgn.

Undersøg nøje ting, der ikke tåler dette, og sprøjt evt. kufferter, tasker og lign. med et godkendt insektmiddel mod krybende og kravlende insekter.

Annonce:

Annonce:

Hvor gemmer væggelus sig?

Væggelus gemmer sig om dagen i revner og sprækker ved sengen, sengebord, paneler og sågar stikkontakter og kommer først frem om aftenen og natten for at spise. Sandsynligvis finder den sit bytte ledt af varme, da den ser meget dårligt.

Når den er mæt, trækker væggelusen sig tilbage til sit gemmested, hvor den kan sidde adskillige dage og fordøje.

Voksne væggelus kan klare sig meget længe uden blod, op til et år ved 13 °C og ca. 2 måneder ved stuetemperatur.

Læs også: Insekter i hjemmet

Hvilken skade gør væggelus?

Væggelus bider i og suger blod fra både mennesker og dyr. Der kan være stor forskel på, hvor meget forskellige personer reagerer på bid fra væggelus.

Nogle mærker det ikke, mens andre får voldsom kløe og udslæt, som i visse tilfælde kan udvikle sig til deciderede infektioner.

Læs også: Hvordan slipper du for edderkopper i boligen?

Er den helt gal, skal du måske have besøg af Buster, der er specialtrænet til at finde de små lus. Arkivfoto: Olivia Loftlund

Hvordan fjerner du væggelus?

Er væggelus flyttet ind i din bolig, skal du kontakte professionelle skadedyrsbekæmpere. De bruger specielle, langtidsvirkende insektmidler eller varmebehandling til at slå væggelus ihjel.

Jo længere tid, der går, inden væggelusene er blevet udryddet, jo større er risikoen for, at problemet har nået at sprede sig til andre.

Husk i øvrigt at du har pligt til at orientere din boligforening om problemet, hvis du lejer, ejer eller har andel.

Hvor stort et problem er væggelus i Danmark?

Der findes ingen samlet opgørelse over væggelus i Danmark, men skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Rentokils anmeldelser om væggelus er tyvedoblet på bare 10 år.



Kilde: Videncentret Bolius

Danmarks dyreste hus: Se den vanvittige renovering