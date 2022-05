Sådan sommerlukker du for varmen

Det tager et minut eller to at sommerlukke dit fjernvarmeanlæg, gasfyr eller oliefyr, og du kan spare op til flere tusinde kroner og mange kilo CO2. Se, hvordan du sommerlukker forskellige anlæg og tænder dem igen

Det er en god idé at sommerlukke for varmen, hvis det er muligt på dit varmeanlæg. Det gælder både, hvis du har fjernvarme, naturgas eller olie. Ved at sommerlukke kan du både gøre din varmeregning og din CO2-udledning mindre.

Kan alle varmeanlæg sommerlukkes?

Nej, der findes mange forskellige typer af fx fjernvarmeanlæg, som ikke kan sommerlukkes, ligesom fjernvarmeselskaberne styrer fjernvarmen forskelligt. Samtidig kan nye anlæg sommerlukke automatisk.

Så inden du kaster dig ud i at dreje ventiler i installationsskabet, så få afklaret, om dit anlæg kan sommerlukkes. Tjek manualen, og hvis du er i tvivl, kan du kontakte din lokale vvs’er,dit fjernvarmeselskab eller din varmeleverandør.

Hvor meget kan jeg spare på at sommerlukke mit fjernvarmeanlæg, gasfyr eller oliefyr?

Du sparer typisk 3-5 procent på din årlige varmeregning med sommerluk.

Med de stigende energipriser på gas og olie, vil besparelsen på at sommerlukke gasfyr og oliefyr typisk være endnu højere end ved fjernvarme, og samtidig sparer du også mere CO2, da naturgas og olie forurener mere.

I energibranchen tager man normalt udgangspunkt i et 130 m2 hus fra 1960’erne-1970’erne. Har du fjernvarme, gas eller olie i sådan en bolig, vil din besparelse ca. være:

Fjernvarme: 600-700 kr. og 100 kilo CO2.

Naturgas: Ca. 1.500 kr. (ved en pris på omkring 17 kr./m3 naturgas) og 190 kilo CO2.

Olie: Ca. 2.200 kr. (ved en pris på 17 kr. pr. liter) og 270 kilo CO2.

Mange får endvidere en årlig bonus af deres fjernvarmeselskab, hvis de sender fjernvarmevandet afkølet tilbage til fjernvarmenettet.

Sommerlukning af dit fjernvarmeanlæg forbedrer afkølingen, og dermed kan besparelsen blive endnu større. Omvendt risikerer du at skulle betale flere penge, hvis vandet er for varmt, når det sendes tilbage. Jo varmere vand jo højere ekstrabetaling.

Hvor stort et beløb du sparer, afhænger af prisen på fjernvarme. I København, hvor fjernvarmen er forholdsvis billig, kan du typisk spare 400 kr., mens det er muligt at spare 1.000 kr. eller mere, hvis fjernvarmeprisen er høj.

Hvornår skal jeg sommerlukke for mit varmeanlæg?

Sommerluk dit varmeanlæg, når du ikke længere har brug for varmen fra dine radiatorer.

Det afhænger både af dig selv og af vejret. Sommerluk.dk har tidligere udpeget 15. maj som officiel sommerlukkedag. Nogle gør det tidligere, mens andre venter til juni.

Tænd langsomt for dit fjernvarmeanlæg, når du har brug for varmen igen. Behov for varme opstår typisk i september eller begyndelsen af oktober.

Hvordan sommerlukker jeg mit oliefyr, eller gasfyr?

Mange fyr sommerlukker af sig selv som en del af den automatiske styring.

Har du ikke et sådan fyr, skal du selv lukke for sommerventilen og cirkulationspumpen manuelt. Typisk har fyret et radiator- og et vandhane-ikon. Stil fyret på vandhane-ikonet for at sommerlukke for varmen (så producerer anlægget kun varmt vand), og stil det tilbage til radiator-ikonet igen, når du vil have varme i radiatorerne igen.

Hvis du er i tvivl, kan du tjekke vejledningen til fyret, eller kontakt forhandleren eller et vvs-firma.

Hvordan sommerlukker jeg for fjernvarmen?

Det kan være forskelligt fra fjernvarmeanlæg til fjernvarmeanlæg, hvordan det sommerlukkes, hvis det som nævnt kan sommerlukkes. I billedserien i bunden af denne artikel kan du se, hvordan du sommerlukker en række forskellige anlæg.

Typisk foregår sommerlukning af fjernvarmen på denne måde:

Luk for sommerventilen og sluk cirkulationspumpen.

På næsten alle fjernvarmeanlæg er der en sommerventil. Drej den typisk en kvart omgang til højre, så den står på tværs af røret.

Sommerventiler kan se forskellige ud, men de har ofte et blåt eller rødt håndtag. Hvis du er usikker på, hvor sommerventilen er, kan du finde den ved at følge rørene fra dér, hvor din installation starter. Ventilen sidder efter en forgrening af rørene, hvor én streng går til brugsvand og en anden til radiatorer.

Hvis der ikke er en decideret sommerventil på dit fjernvarmeanlæg, er der typisk en afspærringsventil, der lukker for fjernvarmen. Drej på den, så der ikke er varme i rørene til radiatorerne.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du sommerlukker dit fjernvarmeanlæg, kan du kontakte din lokale vvs’er eller dit fjernvarmeselskab.

Hvordan slukker jeg cirkulationspumpen?

Følg ledningen fra cirkulationspumpen til kontakten og sluk på kontakten.

Har du en cirkulationspumpe, som er fra før 2010, så husk at tænde for den i ca. 10 sekunder en gang om måneden, så pumpen ikke 'sætter sig fast'.

Ved såkaldte direkte anlæg er der ikke nogen separat cirkulationspumpe på fjernvarmevandet, og derfor er det naturligvis ikke muligt at slukke den.

Hvordan tjekker jeg, at jeg har sommerlukket rigtigt?

Ca. en halv time efter, at du har drejet på sommerventilen og slukket for cirkulationspumpen, kan du gøre følgende:

Læg din hånd på det rør, der går ind i toppen af din radiator lige før det sted, hvor termostaten sidder. Hvis røret er koldt, er der sommerlukket. Hvis røret er varmt, er der ikke.

Hvordan tænder jeg for fjernvarmen igen?

Tænd for fjernvarmen igen ved at gøre det modsatte af, hvad du gjorde, da du lukkede. Typisk skal du altså tænde for cirkulationspumpen på kontakten og dreje sommerventilen fra lodret til vandret stilling (en kvart omgang).

Varmen vil typisk være lige så hurtig tilbage, som når du tænder for radiatorerne.

Hvordan sommerlukker jeg for varmen i min lejlighed?

Du kan ikke selv lukke for sommervarmen, hvis du bor i en lejlighed. Det er viceværtens eller varmemesterens opgave. Det er dog ikke altid, at det sker – i givet fald kan du bede ham om at gøre det.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved sommerlukning?

Sommerlukning af varmen kan give risiko for fugtproblemer, hvis:

Sommeren er kold.

Du bor i et nyere hus med god isolering.

Der ikke luftes ud.

Husk derfor (også) at lufte godt ud med gennemtræk i din bolig om sommeren.

Vær opmærksom på, at gulvvarmen på badeværelset går ud, hvis gulvvarmen er vandbaseret og tilsluttet dit varmeanlæg.

Sommerluk IKKE for varmen, hvis du normalt har varme på i kælderen for at undgå fugt, medmindre kælderen kan opvarmes og affugtes på anden vis.

Hvorfor kan jeg ikke bare lukke for radiatorerne?

Du kan godt nøjes med at skrue ned på termostaten på radiatorerne om sommeren, men du sparer ikke lige så meget, som hvis du kan sommerlukke dit fjernvarmeanlæg.

Når du lukker for sommerventilen, lukker du nemlig både af for radiatorerne, for varmen i rørene mellem radiatorerne og for den varmeveksler, som overfører varmen fra fjernvarmevandet til det vand, som cirkulerer i dit system.

I alle boliger er der et varmetab i selve installationen, som om sommeren kan udgøre den største del af dit varmeforbrug.

Du sparer også penge ved at slukke for cirkulationspumpen, hvis du har en. Jo ældre pumpen er, jo flere penge sparer du.

