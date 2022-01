Sådan sparer du på strømmen, når du streamer

Når du streamer tv, film og serier, så gør det gennem tv-apps, Chromecast eller Apple TV frem for at bruge en spillekonsol. En spillekonsol bruger nemlig mellem 12-20 gange mere strøm end fx en Chromecast.

Hvis du binge-watcher (ser flere afsnit af fx en tv-serie lige efter hinanden) Netflix-serier på din PlayStation 5, kan du forvente en regning, som er op mod 15 gange større end strømregningen ved brug af Chromecast Ultra eller Apple TV.

Med andre ord er der penge at spare, hvis du dropper konsollen.

Der er også andre fordele ved at droppe konsollen. Eksempelvis har mange konsoller et højere støvniveau end et tv.

Xbox One

Hvis du tre timer dagligt streamer videoindhold med en Xbox One, som bruger 33 watt under streaming, svarer det til 36 kWh/år. Rundt regnet svarer det til en gennemsnitspris på 90 kroner om året.

PlayStation 5

En PlayStation 5 er den helt store synder i strømregnskabet, da den bruger hele 55,6 watt under streaming af videoindhold. Den bruger derfor 61 kWh/år ved 3 timers dagligt brug, og det koster 152 kr. om året.

Apple TV 4K

Et alternativ til streaming via konsoller er et Apple-TV. Et Apple-TV 4K bruger nemlig kun 3,01 watt under streaming af film i 4K billedkvalitet.

Hvis du bruger denne løsning 3 timer dagligt, ender du med et samlet forbrug på kun 3 kWh/år, svarende til 8 kr. om året.

Chromecast Model NC2-6A5

I samme kategori ligger Google Chromecast. Modellen NC2-6A5 bruger 2,6 watt – altså en lille smule mindre end et Apple-TV. Med 7 kr./året gør differencen dog ikke en betydelig forskel.

Hvad har også betydning for strømforbruget ved streaming?Strømforbruget ved den enkelte enhed skal dog også ses i lyset af andre faktorer.

Fx bruger din telefon og computer strøm når du streamer fra den, og forbruget afhænger derfor af, hvilken telefon, computer eller tablet du streamer fra.

Ser du eksempelvis Netflix eller TV 2 gennem tv-apps, er der er også en udgift forbundet til fjernsynets eget strømforbrug. Det er derfor altid smart at vælge dit næste tv med en god energimærkning.

Brug wi-fi, når du streamer

Du udleder mindre CO2, hvis du streamer via wi-fi i stedet for 4G mobilnetværk. Når du bruger dit mobilnetværk, kræver det nemlig 4 gange så meget energi for at holde din netværksforbindelse.

