De er charmerende og veltalende, og så er de eksperter i at franarre dig dine penge

Flere og flere danske ældre oplever at blive snydt af svindlere. Alene i 2022 er ældre borgere ifølge det Kriminalpræventive Råd blevet svindlet eller forsøgt svindlet for næsten 100 millioner kroner, og antallet af sager er kun steget i år. Ekstra Bladet vil her fortælle, hvad du skal være opmærksom på.