Sådan tjekker du din elpris

I 2021 steg den gennemsnitlige elpris markant. Den voldsomme stigning skyldes især en international energikrise, hvor bl.a. mangel på gas og kul samt mindre sol og vind har gjort det dyrere at producere el.

Forstå din regning

Selvom elpriserne måske falder igen over de kommende år, kan der alligevel være en fordel i at undersøge, hvordan du kan tjekke og måske påvirke din elpris her og nu.

Din samlede elpris består af to dele:

Den rå elpris, som varierer løbende.

En række fastlagte afgifter.

Det vil sige, at det kun er en mindre del af den samlede elpris, som du kan få indflydelse på. Ifølge Dansk Energi lå den andel i tredje kvartal af 2021 på 25 procent af den samlede elpris.

Du skal også sætte dig ind i, hvilket elprodukt du har. Langt de fleste har en variabel elpris, der reguleres måned for måned ud fra priserne på elmarkedet. Men du kan også have en fast aftale, hvor elprisen er den samme i en længere periode – fx et halvt år eller tre år.

Endeligt er det også muligt at blive afregnet time for time, men det er de færreste, som har det produkt.

Sådan tjekker du elprisen

Start med at tjekke din seneste elregning, hvor du kan se, om du har en variabel eller fast pris, og i hvor lang en periode den i så fald gælder. Du kan typisk se elregningen ved at logge ind på dit elselskabs hjemmeside, gå ind på den app, som dit elselskab måske har, eller den e-mail med regningen, du måske har fået tilsendt.

På din regning kan du samtidig se den seneste pris, du har betalt for den rå el – fx 36 øre pr. kWh. Det er altså denne del, du især kan påvirke.

Nu har du et udgangspunkt for at tjekke, om der kan være penge at spare fremadrettet.

Herefter får du et overblik over de forskellige tilbud. Det kan fx være 36 øre pr. kWh for den rå el, hvis du binder dig i seks måneder. Herudover kommer så faste afgifter, abonnementer osv., så husk at kigge på den samlede pris pr. kWh.

Der er ofte et introduktionstilbud med en ekstra lav pris, men husk at læse det med småt, så du er klar over eventuelle bindinger, og hvilket abonnement du derefter overgår til.

Det er et temperamentsspørgsmål, hvilket tilbud du vælger. Det kan være oplagt at låse prisen fast nu og i en kommende periode, så du undgår flere prisstigninger. Omvendt er forventningen, at priserne falder i den kommende tid, så du kan også risikere at gå glip af prisfaldet.

Er dit temperament til en timeafregning, hvor du fx kan planlægge dit forbrug efter, hvornår elprisen er lavest, må du ud at lave lidt mere research, for den mulighed tilbydes ofte ikke på Elpris.dk.

