Sådan undgår du, at træterrassen bliver glat

Vådt træ kan blive glat, men du kan undgå faldulykker på din træterrasse, hvis du holder terrassen ren. Fejer du terrassen grundigt, fjerner du det snavs og skidt, som ender med at blive glat, når det bliver vådt.

Men har skidtet først sat sig, kan du afhjælpe problemet på to måder:

Vask Højtryksspuling med patio cleaner

Undgå glat terrasse med krystalsæbe og højtryksspuler

Er det et lille område af træterrassen, der er glat, kan du vaske/skrubbe det i krystalsæbe (brun sæbe). Husk at skylle godt efter.

Du kan også brug en højtryksrenser med patio cleaner til at skylle skidtet væk. En patio cleaner er specielt beregnet til at skåne træterrassen, når du benytter højtrykspuling.

Brug ikke højtryksrenseren uden patio cleaner, da strålen er for kraftfuld og vil skade træværket.

Læs også: Alt om terrasser i træ

Vasket grus og rillede terrassebrædder mod glat træterrasse

Der er yderligere to metoder mod en glat træterrasse, men de afhjælper kun problemet delvist.

Den ene er at sprede vasket grus, eller vasket sand, som det også kaldes, som du fx kan købe i byggemarkeder, i grusgrave og på nettet. Det gør terrassen skridsikker og forurener ikke jorden.

Men pas ikke at bruge for meget, da der på et tidspunkt måske kan ligge så meget grus under terrassen, at der bliver helt lukket til.

Den anden metode er rillede terrassebrædder, som også modvirker faldulykker - men kun delvist. For der er den bagdel ved rillebrædder, at de er glatte, når man går på langs af rillerne.

Og er rillerne helt eller delvist fyldt op af snavs, er det lige så glat som et fladt terrassebræt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------