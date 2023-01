Sådan undgår du knuste glas i opvaskemaskinen

Efter et brag af en aften med vin i glassene, er det nok ikke ligefrem, fordi du gider at stå og vaske dem op i hånden, hvis du er beriget med en opvaskemaskine.

Måske er du øm omkring dem, men det behøver ikke afholde dig fra at få hjælp af din tro opvaske-væbner.

For der er på ingen måder tale om, at din opvaskemaskine knuser de fine glas. Det er i virkeligheden, hvad der sker, når maskinen er færdig, der kan smadre dem.

Sådan lyder vurderingen fra eksperter på området, som norske Dagbladet har talt med.

Temperaturen er afgørende

Det første gode råd er, at vinglassene skal vaskes for sig selv i maskinen på et kort program. Altså ikke en og en, men du kan samle dem i en omgang, uden at andet skal med.

På de fleste maskiner er der ligefrem et specielt program til glas, som du med fordel kan benytte.

Annonce:

- Vinglas skal vaskes på 40-50 grader i maskinen. Brug lidt vaskepulver eller bare en halv tablet - helst uparfumeret, lyder det fra Trond Eversen, som er leverandør af Zalto glas, til Dagbladet.

Desuden understreger han, at det er vigtigt at åbne vaskemaskinen, så snart programmet er færdigt. På den måde kan glassene køle ned. Derefter bør de lufttørre.

Artiklen fortsætter under afstemningen ...

Sur karklud

Vinglas er dog ikke det eneste, der skal have en kærlig hånd.

Det samme gælder, hvis du har en drikkedunk. For mange tror, at den er selvrensende, hvis man kun bruger den til vand, men i virkeligheden kan den blive en værre bakteriebombe.

Derfor er det rigtig godt med vand og sæbe på samme måde, som når man eksempelvis har brugt en tallerken.