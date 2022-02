Sådan undgår og fjerner du fugtskjolder

En fugtskjold i din bolig er en svagt misfarvet plet, som du typisk vil opdage på en væg eller på din loftsbeklædning.

Fugtskjolder opstår, som navnet antyder, på grund af fugt. Fugten kan komme enten inde fra din bolig fra eksempelvis badet, madlavningen og den fugt, du selv afgiver, og som ikke kan slippe ud af boligen.

Fugten kan også komme fra eksempelvis et utæt rør i boligen en utæt tagkonstruktion, en stoppet tagrende eller en skadet ydermur.

Fugtskjolder kan være drilske, for det kan være svært at afgøre præcis, hvorfor de er kommet.

Derfor er det også vigtigt at handle hurtigt, når du opdager en fugtskjold i dit hjem. Fugtskjolden kan være opstået på grund af noget så enkelt som manglende udluftning - eller på grund af et mere alvorligt problem som et utæt rør.

Er dit tag utæt, skulle man tro, at fugtskjolder derfra ville vise sig på loftet. Men det kan du ikke regne med. Et utæt tag kan også give fugtskjolder på væggene, da vand gerne løber længe langs de ting, det møder, inden det begynder at dryppe ned.

Dermed kan du heller ikke med sikkerhed bestemme, hvorfra fugten stammer, ved at se på om din fugtskjold er på loftet eller væggen.

Hvorfor kommer der fugtskjolder på min væg og loft?

Hvis du oplever fugtskjolder i din bolig, er der en god chance for, at de stammer fra et af nedenstående steder.

Et af de områder, som fugtskjolder i boligen oftest stammer fra, er utætheder på taget, herunder eksempelvis ved alle former for gennembrydninger i forbindelse med fx ovenlysvinduer og udluftningskanaler eller ved løse tagsten eller utætheder i rygningen.

Har du et loftsrum, viser utæthederne sig gerne som fugtskjolder heroppe, og du opdager dem typisk hurtigere, hvis loftsrummet er indrettet til beboelse. Er det ikke, så er det en god idé at tjekke loftsrummet jævnligt for utætheder.

Læs også: Typiske skader på tage

--------- SPLIT ELEMENT ---------

11 typiske grunde til fugtskjolder i boligen

Foto: Shutterstock

1. Utætte rygninger eller grater på taget

Rygningen på taget er den del, der dækker samlingen mellem to tagflader, og grater er de udadgående kanter ved tagtagfladers skæring. Hvis disse konstruktioner ikke er tætte, kan regn eller fygesne blæse ind under, og det kan give fugtskjolder, typisk på loftet.

2. Utætte skotrender

En skotrende er en afløbsrende, hvor to tagflader møder hinanden i et indadgående hjørne. Sådan et hjørne er, ligesom hjørnerne ved grater, meget sårbare og kan give utætheder.

3. Utætte ovenlysvinduer eller kviste

Hvis inddækningerne ved dine ovenlysvinduer ikke er tætte, eller ovenlysvinduerne er opsat forkert, kan vand fra regn og sne samle sig her og løbe ind. Typisk vil du opdage fugtskjolderne på loftet, hvor ovenlysvinduerne sidder.

4. Utætte gennembrydninger i taget

Ved enhver gennembrydning af tagfladen er der risiko for utætheder og dermed fugtskjolder. Det gælder eksempelvis gennembrydninger til ventilationsrør, antenneledninger, skorstene og vinduer.

Selv om gennembrydningen er lavet korrekt, kan fugt alligevel nogle gange trænge ind ved særlige vejrforhold, hvor regn blæses ind fra en bestemt retning.

Foto: Shutterstock

5. Utætte eller tilstoppede tagrender og nedløbsrør

Hvis din tagrende eller dit tagnedløb er tilstoppet, risikerer du, at vandet løber bagom tagrenden og ned af din ydervæg, der kan blive så opfugtet, at fugten trænger ind og viser sig som fugtskjolder på dine vægge og lofter.

Det sker også, at tagnedløbet er stoppet, så vandet løber ud af den første samling i nedløbet, det møder. Sidst, men ikke mindst, kan nedløbsbrønden være stoppet, og i så fald vil vandet samle sig i nedløbet og løbe ud af samlingerne.

6. Utæt sålbænk under vinduerne

Sålbænken er det skrå fremspring under et vindue, som skal lede regnvand væk fra ydermuren.

Hvis fugen mellem sålbænk og vindue er i stykker, kan vandet, når det regner og blæser, presses ind i ydermuren og give fugtskjolder inde i din bolig.

7. Skader i murværk

Hvis der er revner i din boligs udvendige murværk, puds eller fuger, kan fugt fra regn trænge ind i boligen, hvor det kan danne fugtskjolder.

Du kan tjekke puds og fuger ved at banke forsigtigt på det med en hammer. Hvis det lyder hult, er pudsen løs og bør skiftes.

8. Dårlig ventilation på loftet

Dit loftsrum og dine skunke skal være ventilerede og tørre, og det er vigtigt, at du tjekker dem jævnligt. Hvis ventilationen heroppe er for dårlig, vil det ofte vise sig som fugtskjolder på vægge eller lofter.

Foto: Shutterstock

9. Indadgående terrassedøre

Vi har typisk ikke indadgående døre i Danmark, men har du en fransk altan, kan du opleve, at døren hertil er indadgående, og når døren er indadgående, kan regn løbe bagom døren og ind i boligen, hvilket kan skabe fugtskjolder. Du kan i så fald undersøge, om døren kan vendes.

10. Manglende udluftning på badeværelset

Fugt fra baderummet, der ikke ventileres ud, kan give fugtskjolder og til sidst skimmelsvamp. Fugt på badeværelset er enkelt at løse med udsugning og manuel udluftning gennem vinduer.

11. Oversvømmelse på grunden

Måske bor du i et område, hvor er er risiko for, at vandstanden stiger, og i så fald kan det betyde fugt i selve boligen og særligt i kælderen, hvis du har sådan en.

Husk dog, at kældervægge altid vil være mere eller mindre fugtige, også selv om de er nye, da vand fra jorden presser sig på.

Foto: Shutterstock

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvordan undgår jeg, at der kommer fugtskjolder på min væg og mit loft?

Når du vil sikre dig mod fugtskjolder i din bolig, så er løsningen oftest meget ligetil. Sørg for, at:

Dit hus er tæt, så regn ikke kan slippe ind.

Din bolig er udluftet og ventileret.

Dine rør, udvendige såvel som indvendige, ikke er tilstoppede.

En generel og løbende vedligeholdelse af din bolig er en god investering og vil i de fleste tilfælde skåne dig for fugtskjolder.

Hvordan fjerner jeg fugtskjolder på væg og loft?

Hvis du opdager en eller flere fugtskjolder, er det absolut vigtigste at finde ud af, hvor de kommer fra og stoppe problemet. Hvis du ikke finder årsagen til fugtskjolderne, vil de komme igen.

Når fugtskjoldernes udspring er udbedret, kan du forsøge at fjerne dem. De kan ikke vaskes væk, og fugten har typisk trukket snavs med sig, så de kan også være svære at male over.

Derfor vil det typisk være nødvendigt at dække dem med en forsegler, som skaber en barriere ovenpå fugtskjolden, og herefter kan du male ovenpå.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------