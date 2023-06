Sådan vasker du dine hovedpuder

Når du sveder om natten, afgiver du fugt til dit sengetøj. Det betyder, at f.eks. puden lettere optager forskellige slags skidt.

Efter nogle dage indeholder puden derfor både støv, fedt, cremer, voks, døde hudceller og andre ubehageligheder, som resulterer i, at puden kommer til at lugte fælt. Der er tilmed risiko for, at der dannes skimmelsvampe i puden. Det er især aktuelt, når der er varmt i dit soveværelse, fx om sommeren.

Derfor er det en god idé at vaske din pude indimellem.

Hvor ofte skal du vaske puden?

Flere steder anbefales det at vaske hovedpuden to gange om året. Men det er ret individuelt, hvor meget du sveder, og hvor følsom du er, hvad angår lugte og hygiejne. Kig derfor af og til på din hovedpude og vurdér om den er ulækker og/eller fugtig.



Det er tidskrævende at vaske og ikke mindst tørre hovedpuder. Især hvis du ikke har en tørretumbler. Men lad det ikke være en undskyldning for ikke at sove med en ren pude om natten.

I sommervarme perioder kan det anbefales, at du hænger din hovedpude og dyne til tørre.

Foto: Luna Worm

Hvordan vasker du en hovedpude?

Hvordan du vasker din pude afhænger af fyldet. Der finder tre typer hovedpuder.

Puder med naturfyld som dun og fjer

Puder med syntetisk fyld (plastic)

Skumpuder

Inden du vasker, er det en god idé at læse, hvad der står på pudens etiket. De fleste puder med natur- eller syntetisk fyld tåler normalvask ved 60 grader. Nogle puder anbefaler skånevask ved 60 grader. Når der er tale om skånevask, vil det være markeret med en streg under '60 grader' på puden.

Arkivfoto: Getty Creative

Sådan vasker du en pude med dun/fjer

Følg vaskeanvisningen. Læs på etiketten, hvordan den skal vaskes.

Gå sømmene igennem og vurdér, om puden er for gammel til vask. Hvis fjer ryger ud af puden, kan de ødelægge vaskemaskinen. Er du i tvivl, kan du vaske puden i et pudebetræk med tætlukket lynlås.

Vask gerne to hovedpuder samtidig. Det vil stabilisere vasken, så den bliver mere effektiv.

Evt. blodpletter blødgøres med koldt vand.

Vask ved 60 grader, hvis puden kan tåle 60 grader.

Brug et vaskemiddel uden enzymer, fx et dun- eller uldvaskemiddel.

Arkivfoto: Getty Creative

Sådan tørrer du en pude med dun/fjer

Brug en tørretumbler med mindre andet er anvist på pudens vaskemærke. Hold temperaturen i tumbleren på max 60 grader. Hvis dunpuden tørres ved for høj varme, kan dunenes naturlige fedtlag forsvinde, og puden vil miste sin luftighed.

Læg 2 tennisbolde eller lignende i tørretumbleren. De kan sikre, at pudens fjer ikke klumper sammen.

Ryst puden for hver 15.-20. min den er i tumbleren. På den måde sikrer du, at alt fyld bliver fordelt og tørret helt.

Hæng gerne puden ud i skyggen efter tumbling, når den er helt tør, så den føles frisk inden brug.

Sådan vasker du en pude med syntetisk fyld

Puder med syntetisk fyld vaskes og tørres som puder med naturfyld, men du kan bruge almindeligt vaskemiddel.

Når puden er tør i tumbleren er det en god idé at lade den ligge og tørre yderligere et par dage inden brug. Det er vigtigt, at puderne er rigtig tørre, så der ikke dannes skimmelsvampe.

Vil du være helt sikker på at puden er tør, kan du veje puderne før og efter vask/tørring. Vejer puden mere efter vask og tørring, er der stadig vand i den.

Arkivfoto: Getty Creative

Sådan holder puden længere

Ryst hovedpuden godt hver morgen.

Hold puden fri af sengetæppet. Siden, hvor hovedet har ligget på, skal være opad og fri for dyne eller sengetæppe.

Hæng puden uden for en gang om ugen, og ryst den. Lad evt. puden hænge ude på et overdækket sted natten over.

Brug 2 pudebetræk. Så er puden bedre beskyttet og det er nemmere at vaske pudebetrækkene end puden.

Læg et håndklæde over puden. Bliver det rigtig varmt, eller sveder du meget, kan du lægge et håndklæde over puden.

Kilde: Videncentret Bolius

