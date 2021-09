Skal du lufte ud, når du støvsuger?

Er det nødvendigt at have døre og vinduer åbne, mens du støvsuger? Og hvad gør du, hvis du har en robotstøvsuger, der støvsuger, mens du er på arbejde? Få svar her

Det er en rigtig god idé at lufte ud, mens du støvsuger. Når støvsugeren er i gang, hvirvles støvet op i luften, og hvis du åbner vinduerne og får gennemtræk, skifter du luften og kommer af med det gamle støv.

Støv kan fx indeholde materialer fra levende organismer som støvmider og skimmelsvampe. En anden støvart er sundhedsskadelige fibre, der er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje.

Støv kan derfor forværre tilstanden hos personer med følsomme luftveje eller astma.

Skal du lufte ud, når du har støvsuget?

Du bør også lufte ud med gennemtræk i 5-10 minutter efter, du har støvsuget.

Det tager nemlig lidt tid, inden alle støvpartiklerne, der er hvirvlet op i luften under støvsugningen, er faldet til gulvet igen. Ved at lufte ud får du det gamle støv ud og frisk luft ind i huset.

Undgå spredning af partikler, når du støvsuger Hvis du støvsuger med en helt almindelig støvsuger, fjerner du store støvpartikler, men støvsugeren danner mange ultrafine partikler, som spredes ud i luften og forurener indeklimaet. Det viser målinger fra tre nybyggede testboliger, Sunde Boliger i Holstebro. For at undgå det, bør du enten støvsuge din bolig med en støvsuger med HEPA-filter eller en centralstøvsuger. Et HEPA-filter et effektivt partikelfilter, der fanger op mod 99,9 procent af de fine støvpartikler. HEPA-filtre findes i fem klasser fra 10-14. Jo højere nummer, jo mere effektivt et filter. Normalt står der på støvsugeren eller i manualen, om din støvsuger har HEPA-filter. Vis mere Vis mindre

Hvad gør du, hvis du har en robotstøvsuger?

Det er også bedst at lufte ud med åbne døre og gennemtræk, hvis du lader en robotstøvsuger støvsuge, men det er svært, hvis du fx er på arbejde.

Vil du gerne lade din robotstøvsuger støvsuge, mens du ikke er hjemme, bør du sætte den til at være færdig med at støvsuge et stykke tid inden, du kommer hjem. På den måde kan støvet nå at lægge sig igen, før der kommer folk i huset. Men støvet forsvinder dog ikke.

Gode råd når du støvsuger

Luft ud med gennemtræk mens du støvsuger, og 5-10 minutter efter, du har støvsuget. Tør støv af, støvsug og vask gulvet i nævnte rækkefølge for bedst at få bugt med støv og snavs. Kør eller træk støvsugeren hen over den del af gulvet, du allerede har støvsuget, så der hvirvles mindst støv op i luften. Brug robotstøvsugeren som supplement - ikke som den eneste støvsuger. Tøm robotstøvsugeren for støv udenfor.

Fakta om Bolius Videncentret Bolius er ejet af Realdania.

Videncentret Bolius er ikke-kommercielt og sælger hverken produkter eller tjenester.

