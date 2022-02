Spar penge ved at vaske ved lavere temperaturer

Tøm vasketøjskurven, ind med tøjet i vaskemaskinen, vaskemiddel i og så indstille maskinen på 40 eller 60 grader.

Kender du den rutine? Så er du ikke den eneste.

En undersøgelse foretaget på vegne af Electrolux blandt 12.000 europæere - heriblandt 1.000 danskere - viser, at næsten 7 ud af 10 danskerne vasker deres tøj ved 40 grader og derover.

Og det skyldes mere vane end viden. Undersøgelsen viser nemlig også, at halvdelen af danskerne vasker på den måde, de fik det vist eller lært af fx deres forældre.

Men du kan faktisk sagtens sænke temperaturen i vaskemaskinen uden at gå på kompromis med vaskekvaliteten -og på den måde gøre en forskel for miljøet og spare penge på samme tid.

Spar penge og CO2 ved at vaske tøj på 20 eller 30 grader

Hvis vi alle sænkede vasketemperaturen fra 40 til 30 grader, kan man ifølge undersøgelsen reducere mængden af CO2 med 4,9 millioner ton om året i Europa. Det svarer til, at man fjerner mere end én million biler fra vejene.

Samtidig sparer du penge. Ifølge SparEnergi.dk kan du spare 55 procent af dit elforbrug på vaskemaskinen, hvis du sænker vasketemperaturen fra henholdsvis 40 og 60 til 20 og 30 grader.

Det svarer ca. til en årlig besparelse på 240-270 kr. i en A+++-vaskemaskine til 7-8 kilo.

Har du en maskine med et dårligere energimærke, fx en A+ maskine på samme størrelse, er besparelsen omkring 310-340 kr. årligt. Har du derimod en ny maskine med fx et energimærke C, vil besparelsen være lavere end for A+++ maskinen.

Foto: Thomas Lekfeldt

Hvad kan du vaske ved hvilke temperaturer?

Læs altid på tøjet, hvilken temperatur tøjet maksimalt kan tåle ved vask, så det ikke krymper.

15-20°C: Hvis dit hverdagstøj ikke er særligt beskidt, kan du sagtens vaske det ved de helt lave grader. Har tøjet pletter, bør du bruge vaskemiddel med særlige enzymer, der kan nedbryde fedt og pletter i koldt vand.

30-40°C: Hvis dit tøj som fx kjoler, bukser, skjorter og t-shirts er let snavset, kan du få det fint rent ved at sætte vaskemaskinen på 30 grader. Naturligvis forudsat, at tøjet ikke er smurt ind i jord, kødsovs eller lignende.

Husk at bruge et vaskemiddel, der er egnet til vask ved 30 grader, og vask ikke tøj, som kræver en kold vask eller specialrens.

Du kan også vaske håndklæder, som er brugt til hænder, på 40 grader. Det kræver dog, at du har vasket dine hænder grundigt med varmt vand og sæbe, inden du har brugt håndklæderne - ellers skal håndklæderne vaskes på minimum 60 grader.

60°C: Det anbefales, at sengetøj, håndklæder, undertøj og tøj, der kan have bakterier og støvmider i sig, vaskes ved 60 grader.

90°C: De helt høje temperaturer bør du kun bruge ved tekstiler, som har været udsat for særlige bakterier - fx rengøringskluden fra toilettet eller tøj med bakterier fra opkast, diarre etc.

Foto: Colourbox

Spar flere penge på tøjvask

I stedet for at klatvaske dit tøj bør du altid samle en hel maskinfuld tøj, inden du sætter vaskemaskinen i gang. Ifølge SparEnergi.dk vasker vi danskere i gennemsnit kun 3,2 kilo tøj ad gangen, selvom vores vaskemaskiner er beregnet til 5-6 eller 7-8 kilo.

Har du en A+++ vaskemaskine til 7-8 kg, kan du spare 159 kr. om året, hvis du fylder vaskemaskinen op hver gang, og dermed kun kører den to ud af tre gange.

Overvej at vaske dit tøj, når andre ikke gør det -fx om natten. Typisk er prisen på el lavest før kl. 07.00 og efter kl. 21.00, hvor færrest bruger strøm.

