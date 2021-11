Store børn sover i dårligste indeklima

Hvis børnene sover med lukket dør, bliver indeklimaet dårligere og dårligere i løbet af natten. Luften bliver nemlig fyldt med CO2 fra barnets vejrtrækning, og den lukkede dør forhindrer, at luften på værelset bliver blandet med luften fra resten af boligen.

Og store børn er dem, der sover i det dårligste indeklima. Jo ældre børnene er, desto flere sover med en helt lukket dør om natten.

Det viser tal fra den store årlige undersøgelse 'Danskerne i det byggede miljø', som Kantar Gallup har lavet for Realdania og Videncentret Bolius.

Blandt de forældre, der har børn i alderen 11-14 år, er det for eksempel hver tredje, der svarer, at døren er helt lukket ind til barnets værelse om natten. For børn i alderen 4-6 år er det kun hver tiende.

Privatliv og godt indeklima

Men det er vigtigt for børn i alle aldre - også store børn og teenagerne - at sove i et godt indeklima. Det sætter Videncentret Bolius fokus på i forbindelse med Masseeksperimentet, hvor skoleelever fra hele landet måler indeklimaet i klasselokalerne.

Og det giver anledning til også at huske indeklimaet derhjemme.

- Uanset alder, så har vi alle brug for at sove i den bedst mulige luft. Ligesom god indeluft i skolen er vigtig, så er den det også, når vi sover, siger Tue Patursson, fagekspert i indeklima hos Videncentret Bolius.

Selv den mest hemmelighedsfulde teenager kan nok acceptere at lufte soveværelset ud under tandbørstningen, mener Tue Patursson. Foto: Lisbeth Holten

Mange større børn vil dog gerne have lidt privatliv i løbet af eftermiddagen og aftenen og lukker derfor døren til værelset.

- Det er dog en rigtig god idé at få åbnet døren inden sengetid. Og hvis din teenager går i seng efter dig, så lav klare aftaler om, at døren bliver åbnet fx i forbindelse med tandbørstning eller lignende, siger Tue Patursson.

Læs også: Få et godt indeklima på teenageværelset

Ventilationsanlæg: Åbn døren på klem

Selv hvis man har installeret et mekanisk ventilationsanlæg i boligen, kan det være en god idé at åbne døren til værelset om natten.

- Et mekanisk ventilationsanlæg skaber generelt et godt luftskifte i boligen.

Men for at give luften bedst mulighed for at cirkulere og forblive frisk, så vil jeg stadig anbefale, at døren som minimum står på klem, siger Tue Patursson og tilføjer, at et generelt godt råd er at lufte ud med gennemtræk i 5-10 minutter inden sengetid - så starter natten med så frisk luft som muligt.

