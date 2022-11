Gode råd om ... 13. nov. 2022 kl. 11:06 Gem artikel Gemt artikel

Tag ansvar: Sådan bliver du en god hundeejer

Når du anskaffer dig en hund, påtager du dig også et ansvar. Desværre er det ikke alle hundeejere, der går lige meget op i sidstnævnte. Det kan give gevaldige problemer, og derfor handler det - for dig, din hund og alle andres skyld - om at være en ansvarlig hundeejer