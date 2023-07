Tjekliste: Det skal du gøre, inden du rejser

Sluk for elektronikken, tal med naboen, og luk alle døre og vinduer. Med denne guide kan du spare strøm og penge og minimere risikoen for indbrud, når du tager på ferie

Der er meget at huske, når du skal på sommerferie, og dit hjem skal passe sig selv i en længere periode.

Tjeklisten her hjælper dig til at sikre, at alt er på plads, så du kan tage af sted med ro i maven.

Spar strøm og penge

Tøm, og sluk fryseren, før du smutter sydpå. Arkivfoto: Finn Frandsen

Sluk al elektronik på kontakten, så det ikke bruger standbystrøm, og tag gerne stikket ud af kontakten, så du ikke risikerer skader ved lynnedslag.



Det gælder fx: Tv Højtalere eller musikanlæg Computer Spillekonsoller som PlayStation og Xbox Oplader til tandbørste Transformer til halogenlamper Elevationsseng.

Sluk eventuelt fryseren, hvis den ikke er ret fyldt. Tøm den, og gør den ren, så den ikke kommer til at lugte.

Sluk for gulvvarme og elvandvarmer.

Sluk cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen får vandet i dit varmeanlæg til at cirkulere rundt i radiatorerne og sidder ved dit fyr, din fjernvarme eller gulvvarme.

Hvis du har en cirkulationspumpe, kan du slukke den på selve stikkontakten, hvor pumpen er tilsluttet.

Undgå vandskader og vandspild

Arkivfoto: Tommy Verting

Tjek dine tagrender. Fjern blade og snavs i tagrende, tagnedløb og tagbrønde.

Luk for hovedhanen , hvis vandhaner eller bruser drypper, eller toilettet løber.

Fjern ting fra udsatte steder. Har du f.eks. tidligere oplevet utætheder eller oversvømmelse bestemte steder i huset, er det en god idé at fjerne ting herfra.

Hæld vand i alle afløb, så der står vand i vandlåsen. Hvis vandlåsene tørrer ud, giver det fri adgang for lugt fra kloakken.

Sæt abonnementer på pause

Arkivfoto: Polfoto

Afmeld avisen, måltidskassen og andre ting, som du måtte have abonnement på, i den periode, du er væk – eller få det videresendt til din feriedestination.

Kom hjem til et rart indeklima

Husk at gå ud med skraldet. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Fjern mad. Fjern frugt, tomater og lignende fra skåle på bordene.

Ryd ud i køleskabet , men gem eventuelt lidt langtidsholdbar mad, så du har lidt at komme hjem til efter ferien.

Gå ud med skraldeposerne.



Få kæledyr passet

Arkivfoto: Linda Johansen

Lav aftaler om at få dine dyr passet. Gerne af naboer, der selv har dyr, så kan du hjælpe dem en anden gang.

Sæt dyremad frem til dem, der skal passe kæledyrene.

Hold have og potteplanter friske

Arkivfoto: Videnscenteret Bolius

Lav aftaler med en nabo om at vande haven og dine potteplanter.

Saml potteplanter ét sted , så er de nemmere at vande for naboen.

Stil udendørs krukker i skygge .

Sørg for en form for automatisk vanding. Læs mere om vanding i ferien i guiden 'Sådan får du potteplanterne til at overleve ferien'.

Undgå indbrud

Modelfoto: Benjamin Kürstein

Luk vinduer og døre.

Hasp vinduerne til, hvis de har hasper.

Sæt tænd og sluk-ure til, så lyset bliver tændt med mellemrum.

Slå græsset i haven, lige inden du tager af sted.

Luk garageporten, hvis du har en, så det ikke kan ses, at bilen mangler.

Lav aftaler med naboerne om at holde øje med dit hus, og få dem eventuelt til at tømme din postkasse, slå græs, hvis du er væk i længere tid, fylde din skraldespand og parkere deres bil i din indkørsel.

Informér dit alarmfirma om, at du er væk, hvis du bruger sådan et. Hvis alarmen aktiveres, eller der sker indbrud, så rykker de ud uden at kontakte dig først.

Gem værdifulde ting som smykker og andre ting, du holder af. Sørg for, at bærbare computere, mobiltelefoner osv. ikke kan ses udefra.

Lav lidt rod, så hus og have ser ud, som om du stadig er hjemme.

