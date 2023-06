Tørke i haven: Sådan skal du vande, så dine planter ikke dør

Tørke kan dræbe dine planter. Læs, hvilke planter der især har behov for vand, og hvordan du vander dem

Når solen bager i haven, er der stor fordampning igennem planternes blade, og derfor har de brug for langt mere vand. Er det tørt, solrigt og blæsende kan der dagligt fordampe 4-5 mm vand - det svarer til, at der dagligt fordamper 4.000-5.000 liter vand på en almindelig parcelhusgrund på 1.000 kvadratmeter.

Når det har været tørt vejr gennem en længere periode, kan solen udtørre din have og dine planter fuldstændig, medmindre du vander målrettet. Vand kun de vigtigste steder, så din vandregning ikke går amok.

Hvordan ved du, om du skal vande?

Stik en finger i jorden og mærk, om jorden er fugtig. Er jorden tør 1-2 cm nede, er der ikke vandet nok.

Hvilke planter har især brug for vand i tørke?

Vand især nyplantede træer, buske, planter, blomster og afgrøder. Hvis de mangler vand, går de ud. Også surbundsplanter som rododendron, spiselige urter, roser og planter i krukker, kan dø, hvis de ikke får vand nok, da deres rødder ikke går så langt ned i jorden.

Men også ældre planter kan have brug for ekstra vand, hvis de skal skal overleve en tørke.

Spred evt. barkflis, grene eller blade ud over bedene, hvor der er bar jord, for bedre at holde på fugten.

Din jordtype i haven spiller også ind på, hvor godt dine planter klarer sig i en tørkeperiode - en sandet jord tørrer hurtigere ud end en leret jord.

Hvordan vander du haven, når det er tørt og tørke?

Følg disse tommelfingerregler, når du skal vande:

Vand morgen eller aften, hvor der er mindst fordampning.

Planter, blomster og blomsterbede

Vand blomsterbedet grundigt en gang om ugen - drop sjatvanding. Giv blomstrende bede og planter 20-25 millimeter vand. Planter med store bladmasser skal normalt have mere vand end andre planter. Nyplantninger skal vandes oftere. Vand helt nede omkring plantens rødder - brug evt. en siveslange.

Giv nyplantede træer og buske 1-2 kander vand pr. plante 1-2 gange om ugen eller brug vandingsposer eller sække, som skal fyldes op 1-2 gange om ugen. Dæk evt. jorden rundt om træer og buske med dækbark eller et lag kompost for at holde på fugtigheden.

Køkkenhaven

Hold øje med, om de forskellige krydderurter og afgrøder trænger til ekstra vand, og dæk dem evt. med skyggenet eller fiberdug, der nedsætter fordampningen.

Krukker og højbede

Vand dagligt i krukker og højbede. Placér dine krukker med planter i skyggen. Dæk køkkenurter i krukker eller højbede over med skyggenet eller fiberdug.

Tørke: Vand ikke ældre træer og græsplæne

Drop at vande ældre træer og større buske - de har nemlig lange rødder, der suger vand til sig dybere og kan holde på væske i længere tid. Men giv træer og buske, der er plantet inden for de sidste 2-3 år en ugentlig grundvanding - et træ kan snildt fortære 10-20 liter vand i døgnet på meget varme dage.

Dæk evt. jorden rundt om træer og buske med dækbark eller et lag kompost, da det kan holde på fugtigheden.

Græsplæner kan blive gule under tørke, men de dør normalt ikke af det og bliver grønne, når det igen begynder at regne. Dog kan det være nødvendigt at vande nyslåede græsplæner eller plæner, der er meget medtaget af en tørke.

Hjælp din græsplæne med at klare sig i tørken ved at klippe den på plæneklipperens højeste niveau. Giv plænen en topdressing de steder, hvor den er hårdest ramt. En topdressing består af en tredjedel god omsat kompost og to tredjedele sand/grus. Bland græsfrø i blandingen, og fordel det ud over plænen.

Opsaml og vand med regnvand

Ved at opsamle regnvand og vande med det i din have, sparer du både på vandregningen og giver planterne det vand, der naturligt ellers ville falde fra himlen.



