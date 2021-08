Tordenfluer - sådan undgår du dem i boligen

Tordenfluer optræder sjældent alene og kommer ind i vores boliger i store sværme udefra eller via potteplanter. Selvom de godt kan stikke mennesker, er de ganske harmløse, medmindre man er en potteplante

Tordenfluen er i virkeligheden ikke en flue, men et lille insekt, der ynder at optræde i flok. I sjældne tilfælde kan dit hjem blive invaderet af dem, hvor de ynder at krybe ind i hulrum - fx bag tapet eller ind i bag glasset i billederammer eller sågar ind bag glasset i fladskærme.

Heldigvis har de svært ved at overleve inden døre og forsvinder derfor oftest hurtigt af sig selv igen.

Tordenfluen, også kaldes trips, er et ca. 0,5-2 mm langt og oftest brunt eller sort insekt med smalle vinger. De findes også i lysere nuancer. Faktisk er der lokaliseret mere end 100 forskellige arter af trips i Danmark. På verdensplan findes der mere en 6000 arter.

Mange af arterne lever af plantesaft, som de suger ud af planter ved hjælp af deres snabler, mens nogle lever af pollen eller ved at suge saft ud af andre insekter, æg eller mider.

Stikker tordenfluer/trips?

En lang række trips arter ynder også at stikke mennesker. Deres stik kan være ret irriterende - især hvis man er blevet overfaldet af en sværm, da de sætter sig på fugtig hud og kravler ind i ører, mund og øjne.

Stikkende er dog ganske harmløse, da de ikke suger blod, men udelukkende tiltrækkes af fugtigheden på huden.

Trips lægger æg både indeni og udenpå planter, i barksprækker og lignende steder. Når ægget er klækket, går tordenfluen gennem to nymfestadier og 1-3 puppelignende stadier, inden det udvikler sig til et voksent insekt. Der findes arter af trips, som udelukkende lever på bestemte planter.

Trips er hovedsageligt aktive om dagen, hvor de gemmer sig på planter. Under de rette forhold, når vejret er varmt og fugtigt, som fx før et tordenvejr, formerer de sig hurtigt, og det er typisk i denne slags vejr, man oplever dem i store sværme - heraf navnet tordenfluer.

I boligen kan trips eller tordenfluer meget nemt forveksles med fx bananfluer, sørgemyg eller andre små sværmende insekter.

Knap så kært barn har mange navne

Tordenfluen går også under det latinske navn Thysanoptera. Men det stopper ikke her. Tordenfluer går også ofte under navnet thrips eller trips. Knap så hyppigt kaldes de for blærefødder, frynsevinger, nittinger og gnavpander. Et lidet flatterende tilnavn er koleraflue, som det lille insekt fik tilegnet sig i 1853, hvor der var udbrudt kolera i København. Da de optrådte i store mængder det år, troede man fejlagtigt, at tordenfluen havde noget med epidemien at gøre. Vis mere Vis mindre

Hvilken skade kan trips gøre i boligen?

I udgangspunktet er de, som førnævnt, ganske harmløse. Hvis de har fået en forkærlighed for dine potteplanter, kan de dog være til gene, da de efterlader små hvidlige - ofte sølvskinnende pletter, der hvor de har taget for sig af plantesaft.

Ofte finder du dem på undersiden af planternes blade, på nye skud eller i blomsterstande, hvor det er nemt at suge saft ud.

Der er også set eksempler på, at tordenfluerne trænger ind bag glasset på fladskærme, hvor de bliver tiltrukket af lyset af skærmen. Er de først trængt ind, kan du blot håbe på, at de selv finder vej ud igen. For dør de bag glasset, kommer de til at sidde der og ligne pixelfejl.

Lykkes det ikke, bør du tage kontakt til forhandleren af din fladskærm.

I en tidligere afgørelse hos Forbrugerklagenævnet, har en forbruger nemlig fået medhold i en sag, hvor tordenfluer var trængt ind bag glasset i et TV-apparat. Her blev det vurderet, at der var tale en produktionsfejl, da fladskærmen ikke var ordentligt forsejlet.

Hvordan kommer du tordenfluer og trips til livs i din bolig?

Tordenfluer vil normalt dø af sig selv, når de først er kommet ind i boligen. Men under de rette forhold, kan de sagtens overleve.

Er du meget plaget af dem, kan du overveje at bruge et insektbekæmpelsesmiddel. Vær opmærksom på, at midlet skal være godkendt til indendørs brug.

Da tordenfluerne bliver tiltrukket af lyset fra fladskærme, kan det også være en god idé at slukke for dem, hvis du har fået ubudent besøg.

Tordenfluer i potteplanter

Har tordenfluerne bosat sig i dine potteplanter, kan du overveje blot at se tiden an og håbe på, at de forsvinder af sig selv igen. Men du kan også bekæmpe dem med insektsæbe eller insektmidler godkendt til indendørs brug, hvis du føler dig generet af dem.

Der findes både sprøjtemidler og insektsæbe, som er godkendt til brug på potteplanter indendørs.

Foretrækker du mekanisk bekæmpelse, kan du prøve dig frem med fangplader. Fangplader er klistrede, så når tordenfluen lander på den, sidder den fast.

Du kan med fordel montere fangpladerne på pinde, som du stikker ned i jorden i potteplanterne. På den måde kommer fangpladerne tæt på tordenfluernes levested.

Nogle arter af tordenfluer bliver tiltrukket af bestemte farver såsom blå eller gul, så prøv dig evt. frem med forskellige farver af fangplader.

Foto: Shutterstock

Hvordan undgår du tordenfluer i boligen?

Det er næsten umuligt at holde tordenfluer ude af boligen, da de er så små, at de sagtens kan trænge ind gennem selv de mindste åbninger - selv gennem et fluenet.

Er der mange tordenfluer, der hvor du bor, er den bedste måde at forebygge ved at holde vinduer og døre lukkede på dage, hvor luftfugtigheden er høj og der er mange tordenfluer i luften - fx før et tordenvejr.

