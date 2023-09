Gode råd om ... 10. sep. 2023 kl. 19:12 Gem artikel Gemt artikel

’Tre ugers hedeture er ikke et glas rosé værd’

Linda Bech Pihl prøvede at leve antiinflammatorisk for at få styr på et dårligt knæ. Resultaterne kunne imidlertid ses på hele hendes krop - og de var opløftende for hende