Føler du tungsind, eller kæmper du med at finde glæde i og mening med livet? Her er de ting, der virker ifølge eksperterne

I stedet for at gå og gruble over meningen med livet mener Frank Martela, der er filosof og psykologisk forsker ved Aalto Universitet i Helsinki, at vi hellere bør finde ud af, hvad der giver mening for os selv i vores eget liv.