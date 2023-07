Undgå invasion af myrer i ferien

En lille hær af myrer, der marcherer henad dit gulv og videre op i dine madvarer. Eller hundredvis af flyvemyrer – nyudklækkede dronninger og hanner fra et almindeligt myrebo – der sidder i dit vindue.

Det er ikke lige det sjoveste at åbne døren til, når du vender hjem fra sommerferie. Heldigvis har du flere muligheder for at undgå et myrefyldt hus, selvom du aldrig kan sikre dig 100 procent mod myrer, fordi de er så små, at de kan slippe ind over alt.

Læs også: Hvordan slipper du for myrer indendørs?

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan holder du myrer væk

Arkivfoto: Jyllands Posten

Ødelæg myreboet: Den bedste løsning til at bekæmpe såvel myrer som flyvemyrer er at finde myreboet og ødelægge det. Så kommer myrerne ikke igen en anden gang.

Annonce:

Hvis du har et myrebo indenfor, er det typisk under gulvet og kan være svært at finde, men er der en mørk plet, der breder sig på trægulvet, kan boet være derunder.

Du kan være nødt til at fjerne fx gulvbrædder, paneler eller dørlister, så du kan putte myrepudder så langt ind som muligt. Kommer myrerne ind i huset fra en myretue udenfor, kan du hælde kogende vand i tuen ad flere omgange. Det ødelægger boet og dræber myrerne.

Læg gift, hvor myrerne kommer ind: Myrer kan sagtens komme ind udefra, og de kommer typisk ind det samme sted – se efter små bunker af sand og grus. Sprøjt eller læg insektmidler, myrepudder eller myrelokkedåser på stedet.

OBS: Hvis der er børn eller dyr i huset, skal du passe på med at strø insektmidler, som de kan få fat i. På insektmidlets brugsanvisning skal der stå, at midlet er godkendt til bekæmpelse af myrer og/eller krybende og kravlende insekter.

Annonce:

Se hvilke midler, der er godkendt, i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase (skriv fx 'myre' i feltet ’Produktnavn’ for at indsnævre søgningen).

Arkivfoto: Getty Images

Fjern søde sager: Myrer tiltrækkes af duften af søde sager, fx et glas med sodavand i bunden. Sørg derfor for at få vasket og ryddet op og støvsuget for krummer osv., inden du tager på ferie. Tøm skraldespanden og hav ikke beskidte ting stående i opvaskemaskinen.

Brug støvsuger og insektmidler mod myrer, der er kommet ind: Hvis der alligevel er myrer i dit hus, når du kommer hjem fra ferie, er de bedste råd at bruge støvsugeren og derefter et insektmiddel mod krybende og kravlende insekter. Husk, at midlet skal være godkendt af Miljøstyrelsen, og der skal stå på det, at det har en vis langtidsvirkning, så stoffet er virksomt i dage eller uger, efter du har sprøjtet det ud.

Er dit vindue fyldt med flyvemyrer, skal du åbne det, for de vil gerne ud.

Hvis det ikke er nok, kan du sprøjte med en insektgift, der indeholder pyrethrum. Giften skal have en dansk etikette og være godkendt og beregnet til bekæmpelse af flyvende insekter.

Kilde: Videncentret Bolius

Danmarks dyreste hus: Se den vanvittige renovering