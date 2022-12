Godt nyt for 330.000 danskere

I 2023 slipper over 300.000 danskere i Aarhus og omegn for fjernvarmepristigninge. Det oplyser Kredsløb Fjernvarme A/S

Der er godt nyt, hvis du er østjyde og har skruet ned for varmen af ren og skær frygt for prisstignigner på din fjernvarmeregning.

Varmeprisen er nok stadig i den høje ende, men i det mindste kommer den ikke til at blive endnu højere i 2023.

Så kan du bare holde radiatoren på samme blus, som du plejer, altså så længe du ikke bor i Odder Kommune.

For indbyggerne i Odder Kommune står til en prisstigning på deres fjernvarmeregning på cirka 35 procent i det nye år.

Men for de 330.000 andre indbyggere i Aarhus og omegn kommer varmeprisen til at blive fastholdt på 2022-niveauet.

Det skriver Kredsløb Fjernvarme A/S, der er fjernvarmeleverandør til over 300.000 østjyder.

- I en svær tid med prisstigninger og inflation er jeg glad for, at vi trods omstændighederne står med det bedst mulige udfald for kunderne, siger Bjarne Munk Jensen, administrerende direktør hos Kredsløb, i et skriftligt svar til TV 2 Østjylland.

For en almen husholdning på ifølge Kredsløb A/S 130 kvadratmeter står en varmeregning til at ligge på cirka 12.000 kroner, mens en lejlighed på 75 kvadratmeter får et gennemsnitligt girokort på lige knap 6.300 kroner.

Ifølge varmeleverandøren er det for dem muligt at fastholde prisen på 2022-niveau af to årsager.

Dels grundet det, der kaldes overdækning, dvs. at virksomheden simpelt sagt har overskud på kontoen. Dels fordi Kredsløb A/S har indgået en aftale med Ørsted om, at den fjernvarme, den østjyske fjernevarmevirksomhed betaler Ørsted, beregnes på træpillepris, selvom Ørsted bruger kul, der er dyrere.