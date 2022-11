Historisk stor rentestigning i vente

Boligejere, der har lån hos Totalkredit, har en grum nytårsoverraskelse i vente. Renten kommer til at stige, og med den kommer en stor ekstraregning

Nytårsnedtællingen kommer for tusindvis af boligejere til at gøre lidt ekstra ondt i overgangen til det nye år.

For de mange boligejere, der har et boliglån hos Totalkredit, har en økonomisk sørgelig udsigt i vente.

For der venter en stor overraskelse på den fleksauktion, der har indvirkning på, hvor meget låntagere skal betale på deres flekslån fra nytår.

Afhængigt af hvilket lån du har taget, så ligger ekstraregningen som følge af rentestigningerne på alt fra 19.000 kr efter skat til maksimalt 52.000 kr.

'Både F1-, F3- og F5-renten får den højeste stigning nogensinde, og det vidner om, hvor markant et skift vi har set på de finansielle markeder i år. For et år siden lå renterne omkring 0 pct',« skriver Sune Malthe-Thagaard, der er chefanalytiker i Totalkredit, i en kommentar til Finans.

Ifølge Finans er renten på F1-lånene steget fra minus 0,24 til 3,15 procent. På F3-lånene er den steget fra minus 0,39 til 3,11 procent, mens den kommer til at ligge på 3,14 for F5-lånet.

Men i sidste ende er det ikke noget, Sune Malthe-Thagaard, chefanalytiker hos Totalkredit, er bange for, at de fleste boligejere ikke kan holde til.

Mange boligejere med et fastforrentet lån vil kunne udnytte rentechokket til deres fordel. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Rasmus kunne skære mere end en halv million kroner af sin gæld på grund af stigende renter.

