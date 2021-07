Ingen revolution

OnePlus skal slå sidste års anmeldersucces OnePlus Nord, som vi på Ekstra Bladet gav topkarakter. OnePlus Nord 2 5G, som denne sommers model hedder, er på niveau med forgængeren, men overraskelserne udebliver.

I år er det primært disse punkter, der er ændret:

Processortype

Batterikapacitet

Opladehastighed

OnePlus Nord 2 5G kører på en MediaTek-processor. Hidtil har vi i vores markedsområde kun set MediaTek på ultra-lavprismodeller. Så her tager OnePlus et sats, som de heldigvis når i mål med.

Selvom det ikke er det højt profilerede Qualcomm-mærke, der står på processoren, skal du ikke være bekymret. MediaTek leverer kraftig ydelse på niveau med de bedste på markedet.

Ufattelig hurtig opladning

Der medfølger en 65 watt oplader, som virkelig imponerer. På en halv time oplades batteriet fra 0-100 procent, uden telefonen bliver varm som brødrister.

Det er VILDT! Denne telefon lader hurtigst blandt alle telefoner jeg hidtil har testet.

Dertil kommer, at Nord 2 er strømøkonomisk. Jeg havde intet problem med at køre en hel dag og stadig have over halvdelen af strømmen tilbage ved sengetid. I årets model har batteriet tilmed fået mere kapacitet, så du i teorien kan køre længere uden at skulle lade.

Let at betjene - opdateres længe

OnePlus fortsætter også i denne telefon med gennemgribende ændringer af Android, men formår at bevare en del af Androids originale brugeroplevelse. Det gør, at den er let at betjene.

Mængden af apps du ikke selv har valgt, de pre-installerede apps, er på et minimum. Udover OnePlus’ egen samling af apps så har også Netflix fundet vej ind på telefonen.

Samlet set er brugeroplevelsen rigtig god og OnePlus lover tilmed software- og sikkerhedsopdateringer i lang tid. Der kommer to store Android-opdateringer i telefonens levetid samt sikkerhedsopdateringer i tre år.

Specifikationer: OnePlus Nord 2 5G Skærm: AMOLED 6.44 tommer

Processor: MediaTek Dimensity 1200-AI, 5G

Kamera 1: 50 megapixels, OIS, f/1.88. Kamera 2: 8 megapixels, EIS, 119,7 gr ultra vidvinkel, f/2.25. Kamera 3: 2 megapixels, monolens, f/2.5

Frontkamera: 32 megapixels, EIS, f/2.25

RAM: 6, 8, 12 GB

Lagerplads: 128 eller 256 GB (kan ikke udvides)

Mål: 158.9 x 73.2 x 8.25 mm. Vægt: 189 gram

Overvej sidste års model

OnePlus Nord 2 5G eliminerer behovet for egentlige topmodeller. Den er en vaskeægte flagship-killer.

Kvaliteten af hard- og software er god, ydelsen høj, batteriforbruget er lavt og billederne fra kameraet bliver ret fine, men de brillerer kun, når solen skinner. På fotodelen vil flertallet dog være ovenud tilfredse.

Samlet set er forskellene fra 2020-modellen og til årets udgave små.

Overvejer du OnePlus Nord 2 5G, hvor prisen starter ved 3.299 kroner, så tag OnePlus Nord (2020) med i overvejelsen. Denne kan købes ned til cirka 2.600 kroner. Dette er VIRKELIG en god pris.

Er du i tvivl så læs min anmeldelse af OnePlus Nord (2020) her.

I prisklassen er OnePlus Nord 2 5G et stærkt køb men revolutionen udebliver. 5 ud af 6 stjerner.

Læs også min lange anmeldelse af OnePlus Nord 2 5G.