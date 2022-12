Kritikken hagler ned over SATS: - Mafiametoder!

Fitnesskæden SATS får massiv kritik for at lukke wellness-faciliteter på udspekuleret vis. 'De stavnsbinder kunderne', lyder kritikken

'We make people healthier and happier', skriver fitnesskæden SATS med fed skrift på deres hjemmeside.

Men medlemmerne er alt andet end tilfredse, efter at kæden har lukket for deres stort anlagte wellness-faciliteter som sauna og dampbad.

På siden Trustpilot flyder det også over med krads kritik af kæden. Særligt mange vrede et-stjernede anmeldelser går på, at netop dampbadet og saunaen er taget ud af drift, og at man ikke kan få fat på fitnesskæden.

Skal spare strøm

SATS skriver på sin hjemmeside, at beslutningerne skyldes 'den høje elpris', hvorfor der skal spares, så 'elregningen ikke bliver urimelig høj'.

Samtidig beskyldes kæden for nølen og en skinmanøvre, der skulle binde medlemmerne til at betale to måneder yderligere.

53-årige Jesper Petersen var indtil for nylig ganske tilfreds med sit medlemsskab hos SATS - men efter lukningen af wellness-faciliteterne har piben fået en anden lyd.

SATS oplyser, at besparelserne skyldes, at man vil sikre et tilbud med uddannede trænere, moderne faciliteter og bemanding i åbningstiden. Arkivfoto: Finn Frandsen/Polfoto

Han er særligt utilfreds med den måde, som kæden har meldt lukningerne af faciliteterne ud på. 1. november lød det nemlig at kæden ville lukke for dampbadene, og 1. december var det saunaernes tur til at få med sparekniven.

- På den måde stavsbinder man jo faktisk kunderne i to hele måneder, fordi opsigelsen er løbende måned plus en måned. Jeg tror, at de har gjort det for at trække tiden, så de ikke får en stribe udmeldelser på en gang, siger han.

- Jeg tænker, at det er jo mafiametoder. Man har betalt for det hele forud, og pludseligt får man intet af det.

'Kerneproduktet'

Selv forsvarer SATS sig med, at 'sauna er ikke en del af vores kerneprodukt, men et ekstra tilbud i vores centre'. Samtidig gør de opmærksom på, at man af savn til saunaen ikke har mulighed for at opsige sit medlemskab indenfor opsigelsesperioden.

- Wellness-faciliteterne var jo på mange måder kronjuvelerne i centrene.

- Det er det eneste, der adskiller dem fra alle andre centre - også prismæssigt, lyder det fra Jesper Petersen.

Adspurgt om hvorfor SATS fastholder at dampbade og saunaer ikke er en del af deres kerneprodukt, svarer pressekontakt for SATS, Sebastian Kvarme, i et skriftligt svar:

- At lukke badestuerne midlertidigt på flere af vores træningscentre er et tiltag, vi gør brug af, for at få strømomkostningerne ned. De centre, som har badestuerne åbne, ligger geografisk sådan, at det skal være muligt for vores mange medlemmer at få adgang til mindst en af badestuerne.

- Tiltagene, som vi gennemfører vi på tværs af de nordiske lande, gør vi med et overordnet mål om at de ikke skal påvirke selve træningstilbuddet og bemandingen, lyder det.