Lagkagehuset politianmeldt for frygteligt griseri

Fødevarekontrollen har opgivet at få Lagkagehuset i Højbjerg ved Aarhus til at tage fødevaresikkerheden seriøst.

Ved de seneste tre besøg fra Fødevarestyrelsen har der været alvorlige problemer med bananfluer og rengøring.

Medio december lovede Lagkagehuset ellers højt og flot over for Ekstra Bladet og dermed kunderne, at nu havde man søreme taget de nødvendige initiativer, der skulle sikre, at det ikke gentog sig.

Fedt og bananfluer: Sur smiley til Lagkagehuset

Det var 'indført procedurer, der skulle afhjælpe skadedyrsproblematikken,' og 'vi har talt med dem, der gør rent,' lovede Lagkagehuset.

Men i torsdags alarmerede en kunde Fødevarekontrollen, som ellers er hjemsendt og kun rykker ud, når man frygter, at der er akut fare for forbrugernes sikkerhed.

Kontrolbesøget førte til, at Lagkagehuset blev politianmeldt, fordi der stadig var skadedyr og beskidt. Fødevarekontrollen havde nemlig ikke flere sanktionsmuligheder, så nu overtager politiet sagen.

Klistrede og fedtede belægninger

'I virksomhedens diskareal/betjeningsareal er der stadigvæk bananfluer, særligt på loftet blev der under kontrollen set ca. 10-15 stk. Brød og kager er uemballerede i diskområde. I lokale med opvaskemaskine samt udslagsvask er der cirka 10 centimeter op ad flisevæggen i gulvhøjde klistrede og fedtede gullige belægninger,' skriver Fødevarekontrollen.

Samtidigt havde man skjult den seneste kontrolrapport med den sure smiley for kunderne.

Ingen håndhygiejne

Og medarbejdere kunne ikke vaske hænder, idet der ikke var sæbe samt engangspapir ved en vask.

Desuden var sandwicher ikke behørigt tildækket under transporten til butikken.

Læs kontrolrapporten her.

Ekstra Bladet har spurgt Lagkagehusets kommunikationsbureau, som allerede mandag morgen var orienteret om de fortsatte problemer:

'Man siger, at ingen kæder er stærkere end deres svageste led. Hvordan skal Lagkagehusets danske kunder kunne stole på, at I tager fødevaresikkerheden seriøst, når dette griseri trods løfter om det modsatte bare fortsætter og fortsætter, så Fødevarekontrollen nu må gå til politiet i endnu et forsøg på at sætte skik på jer?'