Lidl lukket: Sked i handske

Der har været en lille, ubuden gæst i en Lidl-butik på Høje Gladsaxe Torv i Søborg nordvest for København.

Forleden tog det lille, sultne skadedyr godt for sig af brød, snacks og kage, før den satte sig til at hyggeskide i den grillhandske, som personalet skulle bruge til at tage de præfabrikerede ud af de varme ovn med.

’På grå hylde ligger der en stor grillhandske hvori der blev fundet mange ekskrementer samt iturevet plastik og papirstykker,’ skriver Fødevarekontrollen, som greb ind med en sanktion. Også i fryserummet var der møgbeskidt.

Musen 'nedlagt'

’Siden Fødevarestyrelsens kontrol har personalet i butikken i Søborg arbejdet tæt sammen med en skadedyrsbekæmper for at opklare, hvor ekskrementerne var kommet fra. De viste sig at komme fra mus, som nu er nedlagt,’ skriver Morten Vestberg, kommunikationschef i Lidl, i en mail.

’Alligevel tager vi alle foranstaltninger og har derfor midlertidigt lukket butikken. Det beklager vi selvfølgelig meget over for de berørte kunder, og vi åbner butikken igen snarest.’

Mange smil

Han understreger, at mere end 97 procent af butikkerne har en glad smiley.

’Men det er korrekt, at vores butik i Søborg ved seneste kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen desværre har modtaget sin første indskærpelse i flere år. Butikken har straks rengjort alle berørte områder og indskærpet processer og kontroller i butikken efter Fødevarestyrelsens anvisninger.'