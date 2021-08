MacBook-skærme revner

Ejere af MacBook Pro-computere klager over, at deres skærme revner. Tilsyneladende uden grund,.

Historierne om de revnende skærme er omtalt på Reddit og i Apples eget supportforum, skriver 9to5mac.

Brugere af de dyre computere fortæller, at når de lukker computeren sammen fejler den ingenting, men næste gang den åbnes, mødes de af en revnet skærm.

Det lader til, at det er MacBook-computere, baseret på Apple eget chipset, kaldet M1, der rammes.

En enkelt bruger fortæller endda, at det er sket to gange for hende i løbet af to måneder.

Apple reagerer forskelligt på klager

Der er ikke et fast mønster i, hvordan Apple reagerer på klager fra de uheldige Macbook-ejere.

Nogen er blevet tilbudt gratis reparation, andre måtte betale fuld pris for at få skiftet skærmen.

Officielt har Apple ikke kommenteret på problemet. Det vides derfor ikke, om der er tale om få isolerede hændelser eller om revnerne har ramt MacBook-ejere i et større omfang.

Hvorfor revner skærmene?

En grund til revnerne kan være, at de tynde skærmkanter ganske simpelt ikke kan beskytte en skrøbelig skærm mod de vridninger, der vil være, når laptoppen klappes sammen.

En anden forklaring kan være skidt eller andet på tastaturet, der rammer skærmen, når den lukkes sammen ned mod tastaturet.

Sidst, men slet ikke usandsynligt, kan det også være fordi folk bruger webcam-covers, der rammer mod tastaturet i lukket tilstand. Noget Apple selv har været ude og advare imod sidste år.

Kundeklager af denne slags på nettet, skal ikke altid tages for gode varer, men et stort antal af enslydende fortællinger påvirker uden tvivl købere, som overvejer at investere i en dyr Mac-computer.

