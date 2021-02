Bagte rodfrugter på den fede måde

Pastinak, persillerod, sød kartoffel, knoldselleri, jordskokker, skorzonerrødder, majroe, kålrabi, rødbede og gulerødder i alle farver ...

Alle rodfrugter kan bruges, og en variation med flere forskellige slags, giver et flot spil i farve og smag.

Denne ret viser tydeligt, at måden, vi skærer grøntsagerne ud på, gør en kæmpe forskel. Vi kender alle fadet med bagte rodfrugter, skåret i grove stykker. Det smager fint, men efterlader grøntsagerne som en udbrydergruppe, en flok individualister, som ikke kommer hinanden ved.

Skærer du i stedet grøntsagerne i tynde skiver og lægger dem imellem hinanden i fadet, udveksler de smag og finder sammen i harmoni under bagningen. Måden du skærer grøntsagerne, bestemmer tilberedningstiden, smagen, hvordan de opleves i munden og ikke mindst udseendet på retten.

Vil du spare tid eller bare være ekstra præcis i din udskæring, er det ingen skam at bruge et mandolinjern.

Daniel Duffau-Rasmussen

Foto: Jakob Boserup Skribent og kokke-elev.

Tidligere elev på Le Petit Gourmet, Le Sommelier - arbejder nu på Italo Disco

Indkøbslisten Opskrift til 4 personer. 1 kg rodfrugter gerne 2-3 forskellige slags 500 g kartofler 2 løg 1 fed hvidløg 2 laurbærblade ¼ l piskefløde Indkøb for ca. 50 kr.

Gør rodfrugterne klar

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Skræl rodfrugter, der har en tyk og sej skræl. Rodfrugter med en tynd skræl skal bare skrubbes med en ren skuresvamp eller børste.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Læg jordskokker og skorzonerrødder i koldt vand, så de ikke misfarver og bliver brune.

Snit hver slags af rodfrugterne ad gangen i skiver på 3-5 mm. Bliver rodfrugterne tyndere, risikerer de at falde fra hinanden ved tilberedning og blive til mos.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Husk at komme jordskokker og skorzonerrødder i vand.

Lav en base

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Pil løg og hvidløg.

Snit løg og hvidløg i tynde skiver, gerne 1-2 mm. Brug evt. et mandolinjern, da det gør hele retten nemmere at lave.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kom løg og hvidløg i en gryde med fløden, laurbærblade og salt.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Bring fløden i kog, skru ned og lad blandingen simre i 5-10 min ved lav varme.

Fløden skal simre, til løgene har mistet den rå og skarpe smag. Samtidig tager fløden smag af laurbærbladene.

Smag fløden til med salt.

Læg rodfrugterne i fad

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Tænd ovnen på 200 grader varmluft.

Smør et ovnfast fad, f.eks. et tærtefad.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kom løg og fløde i bunden af fadet i et jævnt lag.

Læg rodfrugterne ovenpå.

Hvis du har travlt: Bland rodfrugterne og læg dem i et jævnt lag, men hulter til bulter.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Hvis du har god tid: Læg skiftevis en skive af hver rodfrugt i et spiralmønster. Læg dem meget tæt, så der kommer lidt højde på.

Krydr rodfrugterne med salt.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Læg et låg af bagepapir over grøntsagerne. Det sikrer, at toppen ikke tørrer ud.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Sæt rodfrugterne i ovnen i ca. 20 min. Stik i rodfrugterne for at tjekke tilberedningen, en spids kniv skal gå nemt igennem.

Fjern bagepapiret efter ca.15 min.

Afslut evt. med grill, hvis retten skal have lidt farve på toppen.

Server rodfrugterne, som de er, med et spejlæg eller med en god stegt pølse til.

Tip: Lav en cirkel af bagepapir Fold bagepapiret to gange, fold det en gang mere, så du danner en trekant. Hold den spidse del af trekanten i midten af tærtefadet og klip kanten til, så bagepapiret passer ned i tærtefadet. Fold bagepapiret ud og læg det over rodfrugterne.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

