Billig, nem og langsom labskovs 

Kød med masser af smag behøver ikke at koste mange penge, men det kræver rigelig tid

Muskler, som har arbejdet hårdt, bliver seje.

Men fordi de bliver brugt, ophober der sig masser af smag i musklerne. Derfor er disse kødstykker billige i pris, men rige på smag. Det betyder ikke, at de er svære at tilberede, tværtimod. Så længe du vælger et stykke kød med fedt og bindevæv, så bliver det ikke tørt.

Det næste, det kræver, er en lang tilberedning. I skipperlabskovs foregår det i en gryde halvt dækket med vand i selskab med aromater som løg, laurbærblade og peber.

Hemmeligheden bag en god skipperlabskovs er at holde igen med vandet og aldrig hælde noget fra, for hælder du vand fra, hælder du smag med ud. Juster i stedet undervejs med vand fra elkedlen - så er du sikker på at få den rigtige konsistens på denne lækre vinterret.

Daniel Duffau-Rasmussen

Foto: Jakob Boserup Skribent og kokke-elev.

Tidligere elev på Le Petit Gourmet, Le Sommelier - arbejder nu på Italo Disco

Indkøbslisten Opskrift til 4 personer 400 g tykkam, bov eller lign. 1 kg store kartofler 3 løg 1 bundt purløg 4 laurbærblade 50-100 g smør 2 tsk. hele sorte peberkorn Salt Syltede rødbeder

1 kg rødbeder 350 g eddike 100 g sukker 150 g vand 5 g salt 1-2 stjerneanis

Begynd med kødet

Fjern tykke sener. Hvis der sidder store klumper fedt, kan du fjerne dem, men der skal være fedt tilbage til gryden.

Skær kødet i mundrette tern på størrelse med en stor vindrue.

Læg kødet i en gryde, dæk det med vand, og krydr med salt.



Kog gryden op, skru ned, og lad kødet simre.

Fjern skummet, som dannes på overfladen.



Kødet skal simre i ca. halvanden time.

Pil løgene, halver dem, og skær dem i skiver.



Kom løg, peberkorn og laurbærblade i gryden, når gryden er skummet af et par gange. Så undgår du at fiske peberkorn og laurbærblade med op sammen med skummet.

Efter halvanden times tid



Smag et stykke kød og vurder, om det er ved at være mørt.

Hvis det er nemt at tygge, er retten klar til kartoflerne.



Skræl kartoflerne, og skær dem i tern lidt større end spilleterninger. Det gør intet, hvis der er store og små stykker.

Kom kartoflerne i gryden.

Tilsæt evt. vand fra elkedlen, så kartoflerne lige akkurat er dækket.

Lad gryden simre videre, til kartoflerne er møre og falder fra hinanden. Det tager ca. 30 min.

Rør af og til.

Gør labskovsen færdig



Når kød og kartofler er møre, skal vandet være sunket lige under kartofler og kød. Hvis der stadig er meget vand i gryden, så skru op, og lad retten koge ind.

Sæt et piskeris i gryden, og bryd det hele lidt op, så retten samler sig.

Vend en stor klat smør med i labskovsen.



Smag til med salt og kværnet peber.

Top retten med friskhakket purløg, syltede rødbeder, rugbrød og en klat kold smør.

Tip Trykkoger: Har du en trykkoger, så støv den af og brug den til at lave labskovs. Fremgangsmåden er den samme, men det tager den halve tid. Kog kød og løg under tryk i 20 min., tilsæt kartofler og kog 15-20 min. mere.

Hjemmesyltede rødbeder

Tænd ovnen på 180 grader varmluft.

Skyl rødbederne for jord.

Kom dem i et fad og dæk med sølvpapir.



Bag rødbederne, til de er møre, ca. halvanden time.

Bland ingredienserne til syltelagen, og kog den op for at opløse sukkeret.

Tjek rødbederne med en stegenål. Nålen skal gå nemt igennem rødbederne.

Tag rødbederne ud af ovnen, og lad dem køle lidt af

Smut rødbederne.

Skær bederne i tern eller skiver.



Kom rødbederne i syltelagen, og giv dem et opkog.

Hæld rødbederne på glas, og lad dem trække - gerne til næste dag eller længere.

Rødbederne holder sig uden problemer i flere uger på køl.

