Billig ret med dyr pasta 

Hvis man vil lave en god sandwich eller et godt stykke smørrebrød, starter man med et godt brød.

På samme måde skal du bruge god pasta, når du laver en pastaret. Der er intet i vejen for at bruge tørret pasta, men køb en tørret pasta af høj kvalitet.

Der er to ting der er vigtige for at sovsen hænger på pastaen, pastaen skal have en ru overflade og pastaens form skal kunne holde på sovsen.

Den ru overflade kommer, hvis pastaen er lavet i bronzeforme, og det kan ses ved at pastaen har et støvet look. Samtidigt er der en sammenhæng mellem god kvalitets pasta og pasta lavet i bronzeform, fordi det er en dyr måde at lave pasta.

Det næste du skal kigge efter er en pasta med huller, riller og sprækker, hvor sovsen kan sætte sig og følge pastaens vej fra tallerken, over gafflen og til munden.

Daniel Duffau-Rasmussen

Skribent og kokke-elev.

Tidligere elev på Le Petit Gourmet, Le Sommelier - arbejder nu på Italo Disco

Indkøbslisten Opskrift til 4 personer 500 g tørret pasta 300 g palmekål eller grønkål 2 fed hvidløg 1-2 ansjosfileter Salt og Peber Evt. parmesan eller pecorino Olivenolie Indkøb for ca. 60 kr.

Gør sovsen klar



Ordn kålen ved at trække bladene af stokken, kassér stokken.

Hold den tykke ende af stokken i den ene hånd. Hold løst om stokken med den anden hånd, og træk den op langs stokken, for at rive bladet af.

Kom bladene i vand, så sand og jord kan falde til bunds.

Løft kålbladene op af vandet.

Pil hvidløgsfeddene og skær dem i tynde skiver.

Kom dem i en gryde med et par cm vand i bunden.

Bring vandet i kog og kom kålen i gryden.

Sæt låg på og lad kålen dampe i 5-10 min, til kålen er mør og nem at trække fra hinanden.

Kom mere vand i gryden, hvis den er ved at koge tør.

Blend kålbladene med ca. 1 dl kogevand og ansjosfileter.

Tilsæt 5-10 spsk olivenolie og blend til en glat creme.

Smag cremen til med salt og peber.

Kog pastaen



Sæt en stor gryde vand over.

Salt pastavandet, ellers vil pastaen ende med at smage kedeligt.

Pastavandet skal være lige så salt som tåre.

Kom pastaen i vandet når det koger og rør undervejs, så pastaen ikke hænger fast i bunden af gryden.

Kom kålcremen i en stor pande eller gryde, hvor der er plads til pastaen.

Sigt pastaen før den er kogt helt færdigt, men gem lidt af pastavandet. Pastaen skal ende med at koge videre i sovsen. Så tag den op af vandet i god tid.

Kom pastaen i kålcremen og slyng den over varmen.

Smag på pastaen, for at tjekke tilberedningen og for at justere med olivenolie, salt og peber.

Hvis sovsen bliver meget tyk, så tilsæt lidt pastavand.

Smag retten endeligt til med salt og peber og server den straks.

Top evt. pastaen med friskrevet pecorino ost.

