Jeg har allerede skrevet om rosévin i år, men lad mig slå fast: Jeg har også skrevet om hvidvin og om rødvin. Pointe: Der findes så mange forskellige roséer, at jeg kan brede temaet ud flere gange hen over sommeren, og det har jeg tænkt mig at gøre.

Ansporet af spørgsmålet ’hvad vil du helst have, hvid eller rosé’ og svaret ’rosé, tak’ fra samtlige gæster og venner pinsen over slår jeg lige et slag for rosé igen og omtaler de fire roséer, vi drak fredag til mandag aften.