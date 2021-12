Lad rouladen rulle

Roulade med et præg af appelsin, varme krydderier og jul

I Danmark er roulade ensbetydende med sommer og hindbær – i Frankrig er den forbundet med jul og chokolade.

Vi mødes på midten og laver en roulade med frugt, creme og julekrydderier. En roulade, som både er fed og sød, men også har lidt friskhed fra den hjemmelavede abrikosmarmelade.

Fyldet er en smørcreme og en abrikosmarmelade med appelsin. Smørcremen skal bare piskes, og marmeladen tager ti minutter at lave, men du kan også snyde lidt og købe en god appelsinmarmelade.

Det sidste, du skal lave, er en enkelt bund, smøre den med fyldet – som når man laver en syltetøjsmad – og så rulle den sammen.

Er du i julepynte-humør, så lav lidt ekstra smørcreme, og sprøjt et par flotte dutter på rouladen. Eller dæk den med et tyndt lag creme, og drys den med hakkede nødder og tørret appelsinskal.

Abrikosmarmelade og smørcreme

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Riv skallen af appelsinerne, og sæt den til side.

Hak abrikoserne groft, og kom dem i en kasserolle med en halv deciliter vand.

Pres appelsinsaften ned i kasserollen og saften af en halv citron.



Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kog abrikoserne op, og lad dem simre i 10-15 min.

Blend marmeladen med en stavblender. Der må gerne være lidt klumper.



Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Smag marmeladen til med citronsaft og evt. 1-2 spsk sukker, men husk, at både bunden og smørcremen er sød.

Tilsæt appelsinskal, og lad marmeladen køle til stuetemperatur.

Kom blødt smør og flormelis i en skål.

Pisk smørret med en elpisker, til det er hvidt og luftigt - ca 5-7 min.

Bag kagebunden



Tænd ovnen på 200 grader varmluft.

Del æggene i hvider og blommer.

Vej mel, bagepulver og krydderier af i en skål og sukker i en anden skål.

Hvis du bruger vanilje, så flæk stangen, skrab kornene ud, og mos dem med lidt sukker.

Kom ca. to tredjedele af sukkeret i æggeblommerne og evt. vaniljesukker.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Pisk æg og sukker til en lys og luftig æggesnaps. Det tager ca. 5 min. med en elpisker.

I en anden skål med en ren elpisker piskes æggehviderne.

Når hviderne skummer, tilsættes resten af sukkeret.

Hviderne er pisket nok, når de laver små toppe.

Vend melet i æggeblommerne med en dejskraber.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Når der ikke er flere klumper, vendes en tredjedel af æggehviderne i dejen.

Tilsæt resten af æggehviderne, og vend forsigtigt, til dejen igen er ensartet.



Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Læg et stykke bagepapir i en ovnbradepande med kant.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Fordel dejen i bradepanden. Brug en palet, så tykkelsen er ensartet.

Bag bunden i 6-7 min. Bunden skal være svagt gylden og føles fast. Hvis bunden får for meget, bliver den sprød og svær at rulle.

Lad bunden køle 5-10 min.

Skær den fri i kanterne, læg et stykke bagepapir over bunden, og vend bradepanden på hovedet.

Fjern bradepanden, og træk bagepapiret, som bunden er bagt på, forsigtigt af.

Saml rouladen

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Læg bunden på et stykke bagepapir med den længste side mod dig.

Bunden skal ligge med undersiden nedad, så får rouladen en flot, jævn yderside.

Smør rouladen med abrikosmarmelade.



Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Smør ikke helt ud til kanten på den langside, som er væk fra dig.



Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Lad ca. 4-5 cm være fri for marmelade og creme.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Fordel smørcremen i et tyndt lag over rouladen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Rul kagen nogenlunde stramt. Brug bagepapiret som hjælp, når du ruller.



Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Sørg for, at samlingen er under rouladen.



Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Stil rouladen køligt, til den skal spises.



Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

