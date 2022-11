Legendarisk kinagrill lukker: Kan blive din for 1.299.000 kroner

Der er efterhånden få steder tilbage, hvor man kan få en halv ørn med gitter eller et svin af en flæskestegssandwich.

Snart er der et mindre.

For den vel nok mest ikoniske kinagrill i hele København, Isted Grill på Istedgade, er blevet sat til salg efter 45 år.

Det fremgår af et salgsopslag på resturantmægleren.dk.

Sultne kunder med god smag har ellers siden slutningen af 70’erne valfartet til grillen fra nær og fjern for at smage på de sager, som Mr. Lee har haft på panden og i ønskebrønden.

Vi snakker forårsruller, flæskestegssandwich, pølser og bøfsandwich - ja, mere eller mindre alt det, man bygger sin krop op af.

Men man kunne faktisk også få et godt, gedigent kinesisk måltid mad.

Her har mange københavnere gennem tiden stået i tvivl om, hvor meget de kunne tillade sig at købe fra menukortet. Foto: Restaurantmægleren.dk

I salgsopslaget fremgår det, at ’den heldige nye ejer kan se frem til en god husleje, en omsætning på små tre millioner, humane åbningstider og et overskud på langt over en million’.

Hr. og fru Lee kom til Danmark i 1976 fra Taiwan og åbnede kort tid efter Isted Grill, skriver MigogKbh, og nu kan du altså overtage den.