Nem kartoffelret uden kød

Det sværeste i et køkken er ikke at gøre noget som helst. En pande er sat på blusset, med det samme kribler det i fingrene, og vi får lyst til at ryste panden og røre i maden.

Kartofler i skiver kommes på panden, og langsomt forvandles de til en sammenhængende kartoffelkage, som er stegt sprød udenpå og blød indeni. Men det kræver moderat varme og tålmodighed.

Kom kartoflerne på panden og vent. Når stegeskorpen er dannet, slipper kartoflerne panden. Sidder kartoflerne alligevel fast, kan man løsne dem ved at tilsætte lidt smør og lade det bruse op.

Den moderate varme sikrer, at kartoflerne har tid til at blive gennemtilberedt, før de bliver mørke. Du kan altid skrue op for varmen for at få lidt ekstra farve, men man kan ikke gå den anden vej.

Daniel Duffau-Rasmussen

Foto: Jakob Boserup Skribent og kokke-elev.

Tidligere elev på Le Petit Gourmet, Le Sommelier - arbejder nu på Italo Disco

Indkøbslisten Opskrift til 4 personer 800 g kartofler 2 løg 2 fed hvidløg 3-4 stilke rosmarin 1/2 bdt bløde krydderurter, f.eks. purløg, persille, estragon, kørvel eller en blanding. 1 stk citron usprøjtet 150 g smør Smør til stegning Salt og peber Indkøb for ca. 45 kr.

Steg kartoflerne

Pil løg og hvidløg, og hak begge fint.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Klar begge dele i lidt smør, brug en stor pande, for det er den, du skal lave kartoflerne på.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Tag løgene af panden, når de er klar og sæt til side, tør panden for løgrester med køkkenrulle.

Vask kartofler og rosmarin.

Pluk bladene af rosmarinstilkene, og hak dem fint.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Skær kartoflerne i skiver på 2-4 mm, brug gerne et mandolinjern.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kom skiverne i en skål, og vend dem med salt, peber, rosmarin og olie.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Fordel halvdelen af kartoflerne i et jævnt lag på panden.

Spred løgene over kartoflerne, og dæk løgene med resten af kartoflerne. Vi pakker løgene ind for at undgå, at de brænder på og bliver bitre.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Sæt panden på middelvarme.

Læg bagepapir over kartoflerne, og dæk med et låg, som er lidt mindre end panden og presser kartoflerne sammen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Steg kartoffelkagen i ca.10-15 min, til undersiden er gylden. Løft den forsigtigt med en palet for at tjekke farven.

Ryst panden, så kartoflerne løsner sig og lemp kagen over på en tallerken.

Hvis den ikke løsner sig, så tilsæt et par klatter smør til panden.

Sæt panden over tallerkenen, og vend det hele om.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Steg kartoffelkagen færdig på den anden side. Stik i den med en kniv for at sikre dig, at kartoflerne er tilberedt.

Server kartoflen med en klat kryddersmør og evt. et spejlæg og en salat.

Rør smør og urter



Tag smørret ud i god tid, skær det i skiver, eller kom det i mikroovnen i intervaller af 10 sek for at gøre det blødt hurtigere.

Vask de bløde urter grundigt, og skyl citronen.

Hak urterne fint, og riv citronskallen på et fint rivejern.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kom smør, urter og citronskal i en skål.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

For ekstra friskhed kan du tilsætte saften af en halv citron.

Krydr med en smule salt, husk at smørret allerede er saltet.

Rør det hele sammen.

Brug smørret med det samme, eller lav en rulle og sæt det på køl.

Sådan laver du en smørrulle

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Læg smørret som en aflang pølse på midten af et stort stykke bagepapir.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Fold bagepapiret ind over pølsen, så samlingen vender mod dig.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Brug et lille skærebræt til at stramme smørrullen op.

Sæt kanten af skærebrættet på din side af smørrullen, der hvor den møder bordet.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Hold skærebrættet med en hånd og hold i den nederste kant af bagepapiret med den anden hånd.

Skub rullen væk fra dig med skærebrættets kant. Stop, før du skubber smørret af bagepapiret.

Rul smørret ind i bagepapiret og sæt det på køl.

