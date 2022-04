Påskemad med 'Mæææh' i

Lammekrone er et dyrt stykke kød, og derfor skal du tilberede det nænsomt

En mørk ring yderst, så en grå ring og endelig en rød plet i midten. Sådan må det gerne se ud, hvis du laver en skydeskive – men ikke hvis du laver en steg!

Hvis kødet er omkring 55-60 grader, er det lyserødt, 5-10 grader mere, så bliver det tørt, gråt og kedeligt. Sætter du en steg i en rasende varm ovn, så når de yderste lag kød at få for meget, før midten har den ønskede temperatur.

Men skruer du ned for ovnen, har varmen tid til at fordele sig mere jævnt i kødet, og du får en steg, som er lyserød fra kant til kant – og saftig.

En lammekrone skal brunes for at få stegesmag, og det kan kun ske ved høj varme. Så den skal steges hårdt og kort, så overfladen tager farve, før varmen trænger ind i kødet.

Vent så ti minutter, før du sætter kødet i ovnen, så varmen kan fordele sig og give en jævn tilberedning.

Lammekronen

Tænd ovnen på 160 grader varmluft.

Gå lammekronen efter. Nogle gange sidder der en tyk fedtkappe, som skal fjernes – den kan trækkes af. Hvis der ikke er nogen fedtkappe, kan du trimme lidt fedt af med en kniv.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Rids det tilbageværende fedt, og krydr lammet med salt.

Sæt en pande på høj varm, og hæld lidt fedtstof på panden.

Kødet skal brunes hurtigt af, så der kommer masser stegesmag og farve på kødet, uden at kødet når at blive tilberedt.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Steg først lammekronen på fedtsiden, til den er gylden. Brun derefter resten af lammekronen, så godt du kan.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Læg lammekronen med fedtet opad i en bradepande eller på en rist.

Lad lammet stå og hvile i 5-10 minutter, før du sætter det i ovnen.

Sæt kronen i ovnen, og tjek kernetemperaturen undervejs med et stegetermometer. Stegetiden kan variere efter størrelsen på lammet, men er oftest 10-15 minutter.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Tag lammekronen ud af ovnen, lidt før den ønskede temperatur er nået. Kernetemperaturen stiger cirka 5 grader, mens kødet hviler. Med en sluttemperatur på 55 grader er kødet medium, og ved 60 grader er den svagt rosa.

Tag lammet ud af ovnen, og lad det hvile i 10 minutter uden at dække det til. Dækker du det til, hviler det ikke, men steger videre. Kødet bliver ikke koldt på 10 minutter.

Skær kødet ud i koteletter, og server med små, kogte kartofler og olivensauce.

Olivensauce

Skyl persillen, og dup den tør. Pluk bladene af stilken, hak bladene fint, og sæt til side.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Fjern olivenstenene. Knus frugten med undersiden af et krus for at løsne stenen. Pil den ud med fingrene.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Hak de udstenede oliven fint.

Pil hvidløgsfeddene, og skær dem i tynde skiver.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Kom anjosfileterne i en kasserolle, og mos dem med en gaffel.

Kom hvidløg og halvdelen af olivenolien i kasserollen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Varm olien ved middel varme, så hvidløget mister den rå smag. Hvidløget må ikke tage farve.

Hæld resten af olien i kasserollen sammen med de hakkede oliven.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Lun saucen. Den skal ikke være varm, bare lun.

Tilsæt den hakkede persille lige før servering.

Smag sovsen til med eddike og lidt salt.

Rør i sovsen, når du serverer, så I både får olie og eddike med.

