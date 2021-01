Pandekager med spinat

De fleste supermarkeder har frisk babyspinat, som fungerer i salater, men det dur ikke til at blive tilberedt.

Spinatblade, som skal tilberedes, skal være store blade på størrelse med yderbladene fra et hjertesalat. De store blade har mere smag, karakter og struktur og holder derfor bedre til at blive stuvet eller komme i en gryderet.

Hvis du har mulighed for at købe store, flotte bundter af frisk spinat, så er det selvfølgelig fantastisk. Alternativt kan man bruge frossen spinat, som bare skal tøs op, klemmes fri for vand og kommes i retten. Samtidig slipper du for det omfattende arbejde med at vaske jorden af spinaten.

Daniel Duffau-Rasmussen

Foto: Jakob Boserup

Indkøbslisten Opskrift til 4 personer. Pandekager

150 g mel 250 g mælk 50 g smør 4 æg 1 tsk salt Fyld og sovs

400 g mælk 250 g ricotta ca. 50 g parmesan 35 g smør 35 g (ca. 3 spsk) mel 600 g frossen spinat i hele blade Salt, peber og muskatnød Indkøb for ca. 90 kr.

Begynd med pandekagerne

Kom mel og salt i en skål.

Slå æggene ud, og rør dem i melet.

Tilsæt mælken gradvist, så dejen starter med at være meget tyk.

Rør klumperne ud af dejen, mens dejen er tyk.

Tilsæt resten af mælken.

Smelt smørret på den pande, du skal bruge til at lave pandekagerne.

Pisk det smeltede smør i dejen.

Sæt panden på middelvarme.

Hæld lidt pandekagedej på en varm pande, og tip panden i alle retninger for at fordele dejen.

Prøv at lave pandekagerne så tynde som muligt.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Når dejen er størknet på panden, vendes pandekagen. Pandekagerne skal være meget lyse, så de er bløde og nemme at rulle.

Steg pandekagen kort på den anden side, ca. 20-30 sekunder.

Fortsæt, til dejen er brugt op - det er ca.10-12 pandekager. Kom lidt mere olie eller smør på panden undervejs.

Spinatfyld og pandekage-rul

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Tø spinaten op i mikroovnen eller ved at dampe den i nogle minutter i en gryde.

Pres vandet ud af det optøede spinat.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Hak spinaten groft.

Vend spinat og ricotta med salt, peber og friskrevet muskatnød.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Riv en håndfuld parmesan i spinaten, og rør rundt.

Smag fyldet til, og juster krydringen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Læg en pandekage fladt foran dig, og læg en lille pølse af fyldet på pandekagen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Fold siderne ind på pandekagen, og rul den sammen.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Flyt de rullede pandekager til et ovnfast fad, som er smurt med lidt smør.

Lav bechamelsovsen og bag pandekagerne



Tænd ovnen på 200 grader varmluft.

Smelt smørret i en kasserolle.

Lad smørret bruse af, og tilsæt mel.

Steg melet i nogle minutter, til det dufter af nybagte småkager. Det er med til at fjerne smagen af mel.

Hæld mælken i smørret ad tre omgange. På den måde starter sovsen med at være tyk, og så er det nemmere at røre klumperne ud.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Hæld det sidste mælk i, og kog sovsen op. Lad den koge i 2 min. under omrøring.

Smag sovsen til med salt.

Hæld sovsen over pandekagerne, og riv lidt ost henover.

Foto: Daniel Duffau-Rasmussen

Sæt fadet i ovnen i ca. 20 min., til osten bobler og har taget lidt farve.

Server pandekagerne varme med en salat og lidt godt brød til.

