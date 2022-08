Ekstra Bladets madanmeldere, Kokken Casper Sobczyk og vært Joy Fryd, smager på seks forskellige hasselnøddecremer, for at se om nogle af de mere ukendte varianter kan sparke den folkekære Nutella af pinden.

For mange danskere er Nutella den eneste rigtige hasselnøddecreme, og et must hjemme i køkkenskabet.

Men i supermarkederne bugner butikshylderne af alternativer.

Kendiskokken Casper Sobczyk, der repræsenterer de kulinariske kritikere, og vært Joy Fryd, der repræsenterer den almindelige forbruger, har væbnet sig med rene teskeer og tomme maver, og vil nu undersøge om Nutella-konkurrenterne kan hamle op med den ukronede hasselnøddekonge.