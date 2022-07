Sommerens bedste kammerjunkere

Hård udenpå og blød indeni. Det er en god ting at være, hvis man er en kammerjunker, for så bliver man ved med at være lækker i et stykke tid. Det må være konklusionen på kokkens dom over First Price-junkerne.

Testens billigste kammerjunkere indtager altså en flot andenplads - lige i rumpen på IRMAs, som var de dyreste til seks gange prisen på en pose First Prise.